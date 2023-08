L’ancien directeur de Stabucks qui a été licencié après l’arrestation de 2 hommes noirs a reçu 2,7 millions de dollars supplémentaires – NBC Los Angeles

Un juge a ordonné à Starbucks de payer 2,7 millions de dollars supplémentaires en perte de salaire et en dommages-intérêts fiscaux à un ancien directeur régional qui avait précédemment reçu plus de 25 millions de dollars après avoir allégué qu’elle et d’autres employés blancs avaient été injustement punis à la suite des arrestations très médiatisées de deux hommes noirs dans un magasin en 2018.

En juin, Shannon Phillips a remporté 600 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et 25 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs après qu’un jury du New Jersey a conclu que la race était un facteur déterminant dans le licenciement de Phillips, en violation des lois fédérales et étatiques anti-discrimination.

Le Philadelphia Inquirer rapporte que le juge de district américain a ordonné mercredi à Starbucks de payer à Phillips 2,73 millions de dollars supplémentaires en pertes de revenus et avantages passés et futurs ainsi qu’une compensation pour les désavantages fiscaux dus à la somme forfaitaire, selon des documents judiciaires. La société s’est opposée à tout paiement, affirmant que Philipps n’avait pas prouvé qu’elle n’aurait pas pu gagner autant ou plus à l’avenir.

En avril 2018, un gérant de magasin de Philadelphie a appelé la police au sujet de deux hommes noirs qui étaient assis dans le café sans rien commander. Rashon Nelson et Donte Robinson ont ensuite été libérés sans inculpation.

Phillips, alors directeur régional des opérations à Philadelphie, dans le sud du New Jersey et ailleurs, n’a pas été impliqué dans les arrestations. Cependant, elle a déclaré qu’elle avait reçu l’ordre de mettre un manager blanc qui n’était pas non plus impliqué en congé administratif pour des raisons qu’elle savait fausses, selon son procès.

Phillips, 52 ans, a déclaré qu’elle avait été licenciée moins d’un mois plus tard après s’être opposée à ce que le directeur soit mis en congé au milieu du tumulte, selon son procès.

La raison pour laquelle l’entreprise a suspendu le directeur de district, qui n’était pas responsable du magasin où les arrestations ont eu lieu, était une allégation selon laquelle les directeurs de magasin noirs étaient moins payés que les directeurs blancs, selon le procès. Phillips a déclaré que cet argument n’avait aucun sens puisque les directeurs de district n’avaient aucune influence sur les salaires des employés.

Le procès alléguait que Starbucks prenait plutôt des mesures pour « punir les employés blancs » qui travaillaient dans la région « dans le but de convaincre la communauté qu’elle avait correctement répondu à l’incident ».

Les avocats de Starbucks avaient allégué que Phillips avait été licencié parce que l’entreprise avait besoin d’un leadership plus fort à la suite des arrestations.

Starbucks demande un nouveau procès, arguant que les jurés ont été autorisés à rester bien qu’ils aient exprimé des opinions négatives sur l’entreprise, que des informations incorrectes dans les témoignages « ont empoisonné le puits » et que Phillips n’aurait pas dû recevoir de « doubles dommages-intérêts » à la fois le allégations étatiques et fédérales, a rapporté l’Inquirer.

Les avocats de Phillips, quant à eux, veulent également que Starbucks soit condamné à payer 1,4 million de dollars de frais juridiques de 2018 à 2023.

La vidéo de l’arrestation a provoqué un tollé national et l’entreprise est ensuite parvenue à un accord avec les deux hommes pour une somme non divulguée et une offre d’enseignement universitaire gratuit.

Les deux hommes ont conclu un accord avec la ville de Philadelphie pour un dollar symbolique chacun et une promesse des responsables de mettre en place un programme de 200 000 dollars pour les jeunes entrepreneurs. Le département de police de Philadelphie a adopté une nouvelle politique sur la façon de traiter les personnes accusées d’intrusion sur une propriété privée – mettant en garde les entreprises contre l’abus de l’autorité des policiers.