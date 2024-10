L’ancien directeur de Save Mart dépose un recours collectif contre l’entreprise, alléguant un vol de salaire

Un ancien directeur de Save Mart a intenté un recours collectif contre l’entreprise, alléguant un vol de salaire. La valeur totale des salaires impayés est estimée à plusieurs millions.

Joseph Christiansen, qui a travaillé chez Save Mart pendant plus de 20 ans, allègue que les sociétés Save Mart ont intentionnellement classé à tort les directeurs de magasin et les directeurs adjoints comme étant exemptés des heures supplémentaires, permettant à l’entreprise de refuser une compensation légale en vertu du droit du travail californien.

Dans la plainte, Christiansen allègue qu’il était régulièrement obligé de travailler des heures supplémentaires par semaine pour effectuer des tâches non liées à la gestion, telles que le fonctionnement des caisses enregistreuses et le stockage des étagères, sans rémunération appropriée.

Le procès accuse l’entreprise de multiples violations, notamment le fait de ne pas avoir fourni le salaire minimum et les heures supplémentaires, de refuser les pauses-repas et les pauses et de publier des déclarations de salaire inexactes. Le procès affirme également que les sommes volées à des milliers d’employés totalisent des millions de dollars chaque année.

Christiansen affirme que les pratiques illégales de l’entreprise se sont aggravées pendant la pandémie de COVID-19, selon un communiqué de presse, alors que Save Mart « a pris des décisions stratégiques pour faire passer les profits avant ses employés ». La poursuite vise à recouvrer les salaires et pénalités impayés et à contraindre Save Mart à modifier ses pratiques de travail.

La plainte allègue en outre que Save Mart a l’habitude de régler des réclamations pour vol de salaire tout en poursuivant les mêmes pratiques illégales, selon le communiqué. L’entreprise est accusée d’avoir recours à des accords de règlement pour éviter de corriger des violations du droit du travail, notamment dans un règlement de 2020 concernant les salaires impayés des directeurs adjoints.

« Nous sommes aux côtés de Joseph Christiansen et des nombreux employés actuels et anciens qui demandent justice, et nous défendrons vigoureusement leurs droits pour garantir que les pratiques des entreprises s’alignent sur le droit du travail californien », a déclaré Andrew Levine, associé fondateur du cabinet d’avocats Fairchild & Levine. « Les entreprises qui continuent de faire passer leurs profits avant ceux qui assurent leur succès doivent être tenues responsables lorsqu’elles violent les droits de leurs employés. »

Christiansen cherche à représenter des milliers d’employés actuels et anciens de Save Mart Companies, indique le communiqué. Save Mart Companies, dont le siège est à Modesto, exploite 187 magasins sous les marques Save Mart, Lucky et FoodMaxx.

Cutter Law, un cabinet basé à Sacramento qui protège les droits des consommateurs, et Fairchild & Levine, un cabinet spécialisé dans l’application du droit du travail californien, représentent Christiansen.

L’affaire est actuellement pendante devant la Cour supérieure de Californie, comté de Stanislaus.

Pour plus d’informations ou pour savoir comment vous joindre au procès, contactez les avocats représentant les plaignants au cutterlaw.com/class-action-lawsuits/save-mart-wage-theft.