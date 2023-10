L’ancien directeur de la GRC, Cameron Ortis, sera jugé aujourd’hui, accusé d’avoir divulgué des informations sensibles.

Cameron Ortis, l’ancien responsable du renseignement de la GRC accusé d’avoir divulgué des informations très secrètes, se dirige enfin vers son procès aujourd’hui pour l’une des affaires judiciaires les plus sensibles de l’histoire du Canada.

En tant qu’ancien directeur général du Centre national de coordination du renseignement de la GRC à Ottawa, Ortis avait accès aux enquêtes nationales et multinationales et aux renseignements convoités.

Il fait face à six accusations, dont quatre pour violation de la Loi sur la sécurité de l’information.

L’homme de 51 ans est accusé de trois chefs d’accusation pour partage d’informations opérationnelles spéciales « intentionnellement et sans autorisation » et d’un chef d’accusation pour tentative de partage d’informations opérationnelles spéciales. Il fait également face à deux accusations en vertu du Code criminel : abus de confiance et utilisation non autorisée d’un ordinateur.

Les détails des accusations portées contre Ortis – y compris les noms des parties qui, selon la Couronne, étaient les destinataires de ses prétendues fuites – seront probablement révélés au cours du procès. Pour l’instant, les documents judiciaires identifient ces parties uniquement par leurs initiales : VR, SH, MA et FM

« C’est extrêmement sans précédent », a déclaré Jess Davis, ancienne analyste du Service canadien du renseignement et de la sécurité. « Ortis est quelqu’un qui a occupé un poste très élevé dans un secteur très sensible de la GRC.

« Cela a ébranlé le noyau de la fonction publique et de la communauté de la sécurité et du renseignement, car c’est quelqu’un avec qui beaucoup de gens ont été en contact et avec qui beaucoup de gens auraient eu l’occasion de travailler. »

Cameron Ortis était directeur général du Centre national de coordination du renseignement de la GRC à Ottawa (Darryl Dyck/La Presse Canadienne)

Davis, maintenant présidente d’Insight Threat Intelligence, a déclaré qu’elle surveillerait les preuves présentées par la Couronne sur un motif possible, si la GRC a utilisé les freins et contrepoids appropriés pour protéger ses renseignements et comment la défense fait valoir ses arguments.

L’avocat d’Ortis, Mark Ertel, a déclaré que son client était impatient de témoigner dans les semaines à venir.

« Nous pensons qu’il a une histoire convaincante et qu’il ne sera reconnu coupable d’aucune accusation », a déclaré Ertel.

« Il est accusé d’avoir fait des choses sans autorisation et nous pensons pouvoir établir qu’il avait l’autorité pour faire tout ce qu’il a fait. »

Les accusations en vertu de la Loi sur la sécurité de l’information sont rares

Ce sera la première fois qu’un tribunal examinera des accusations en vertu de la Loi sur la sécurité de l’information.

« C’est assez révolutionnaire », a déclaré Leah West, qui pratique le droit de la sécurité nationale et enseigne à la Norman Paterson School of International Affairs de l’Université Carleton.

« Non seulement il s’agit d’une affaire test, mais de nombreuses leçons pourraient être tirées sur la manière de traiter les cas de rapprochement entre renseignements et preuves dans d’autres contextes, où nous souhaitons engager des poursuites dans d’autres affaires de sécurité nationale. »

Il n’y a eu qu’une seule condamnation en vertu de la Loi sur la sécurité de l’information au cours de l’histoire de cette loi, vieille de 21 ans. Un officier de la marine canadienne a plaidé coupable en 2012 d’avoir vendu des secrets à la Russie lors d’une audience préliminaire.

« Les accusations sont extrêmement rares. Les condamnations sont rares. Les procès sont les plus rares », a déclaré West.

Il a fallu plus de quatre ans pour que le cas d’Ortis soit jugé.

Il a été arrêté en septembre 2019 et détenu derrière les barreaux pendant plus de trois ans. Il a été libéré sous caution en décembre dans des conditions strictes.

Le procès d’Ortis a été retardé lorsque son avocat d’origine, Ian Carter, a été nommé juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario à Ottawa l’année dernière. Ses nouveaux avocats, Ertel et Jon Doody, ont eu besoin de temps pour rattraper leur retard.

Le juge doit trouver un équilibre : un avocat spécialisé en sécurité nationale

Elle a été encore retardée parce que la Cour fédérale devait déterminer quels renseignements sensibles pouvaient être divulgués en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.

Davis a déclaré qu’il était probable que le public ne verra jamais la situation dans son ensemble, compte tenu des préoccupations en matière de sécurité nationale.

« Il y a beaucoup de choses que les Canadiens ne sauront jamais », a-t-elle déclaré.

« Mais nous aurons quand même une bonne vision des processus internes de la GRC, une bonne idée de l’enquête et, en fin de compte, nous obtiendrons un verdict. »

West a déclaré que le juge Robert Maranger devra constamment équilibrer la nécessité de protéger les informations relatives à la sécurité nationale avec le droit de l’accusé à un procès équitable.

« Le juge doit équilibrer la nécessité de continuer à protéger les informations qui auraient été divulguées sans autorisation… avec le principe de la publicité des audiences et notre droit en tant que public de comprendre, et le droit de l’accusé de connaître toutes les informations qui ont été utilisées. contre [them], » dit-elle.

Le procès d’Ortis devrait durer huit semaines.

Cela débute mardi avec la sélection du jury.