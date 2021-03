L’ancien directeur de la CIA John Brennan « gêné d’être un homme blanc » … et les critiques conviennent qu’ils sont gênés qu’il soit aussi un homme blanc

John Brennan, l’ancien directeur et parjure de la CIA qui est maintenant un contributeur de MSNBC, a apparemment trouvé un point sur lequel lui et ses critiques conservateurs peuvent être d’accord: les deux côtés ont honte qu’il soit un homme blanc.

Répondant à une discussion de MSNBC lundi sur les allégations des républicains concernant l’émeute du 6 janvier au Capitole, Brennan a déclaré: « Je suis de plus en plus gêné d’être un homme blanc ces jours-ci, à la lumière de ce que je vois de mes autres hommes blancs en train de dire. »

John Brennan devrait avoir honte d’être John Brennan https://t.co/tdmO6CWiYQ – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 1 mars 2021

Le commentaire a déclenché un rire ravi de l’animatrice Nicole Wallace, qui a mis Brennan en place en affirmant que les républicains ne se soucient pas de la vie des policiers.

«Cela montre simplement qu’à quelques exceptions près – comme Mitt Romney, Liz Cheney, Adam Kinzinger – il y a si peu de républicains au Congrès qui valorisent la vérité, l’honnêteté et l’intégrité», Dit Brennan. «Et ainsi, ils continueront à faire le plein de gaz dans le pays comme l’a fait Donald Trump.»

Aussi sur rt.com « Des nouvelles directement de la CIA »: l’ancien directeur Brennan embauché par NBC

Pour aggraver les choses, a ajouté Brennan,«Le fait que cela ait de telles implications en matière de sécurité et de sûreté pour le public américain et pour les membres du Congrès… ce n’est qu’une démonstration dégoûtante d’une politique lâche qui ne devrait vraiment pas avoir sa place aux États-Unis en 2021.»

Les commentaires de Brennan sur l’honnêteté, le gaslighting et la politique lâche peuvent sembler ironiques, à la lumière de son histoire documentée de mensonge au Congrès. Il a menti à un comité de la Chambre au sujet du dossier Steele et de son utilisation dans le complot du Russiagate contre l’ancien président Trump. Et il a menti sur l’espionnage de la CIA sur les membres du Comité sénatorial du renseignement.

Je suis d’accord. En tant qu’homme blanc, je suis gêné que John Brennan en soit également un. – Roseau Rothchild (@ ReedRothchild12) 1 mars 2021

Mais c’est la haine de soi raciale de Brennan qui a apporté un soulagement comique sur les réseaux sociaux lundi. « J’ai honte qu’il soit aussi un homme blanc, » de nombreux commentateurs ont déclaré sur Twitter.

L’ancien directeur de la CIA, John Brennan, a déclaré lundi à MSNBC qu’il avait honte d’être un homme blanc à cause de ce que d’autres hommes blancs ont déclaré récemment. Et les hommes blancs ont honte de toi aussi, John. AHH, quelque chose sur lequel nous pouvons nous entendre! – Mark Nantz (@BullseyeBanjo) 2 mars 2021

Un autre observateur a tweeté, «Commentaire très étrange. La plupart des gens auraient honte de mentir au Congrès, pas de la façon dont ils sont nés.

Les choses dont John Brennan ne devrait pas avoir honte: 🚫 Sa couleur de peau Les choses dont John Brennan devrait avoir honte: ✅Armée des groupes terroristes

✅ Mentir l’Amérique dans des guerres éternelles

✅Servir en tant que maître de drone d’Obama https://t.co/YjFUPrTG7L – Jeunes Américains pour la Liberté (@YALiberty) 1 mars 2021

Encore un autre critique a appelé Brennan pour le racisme. «Laissez-moi voir si j’ai raison: vous ne devriez pas avoir une opinion négative d’un groupe de personnes (en particulier une race différente). Si vous le faites, vous êtes un fanatique. Mais ce progressiste a honte d’être blanc à cause des actions de certains blancs au hasard. Cela ressemble à du sectarisme.

Voyons si j’ai raison: vous ne devriez pas avoir une opinion négative d’un groupe de personnes (en particulier une race différente) si vous le faites, alors vous êtes un fanatique. Mais ce progressiste a honte d’être blanc, à cause des actions de certains blancs au hasard. Cela ressemble à du sectarisme. – Thomas le hibou 🍺 (@Thomas_IL_) 1 mars 2021

