L’ancien directeur de la CIA, John Brennan, dit qu’il est «  de plus en plus gêné d’être un homme blanc  »

L’ancien directeur de la CIA a déclaré qu’il était « gêné » d’être un homme blanc lors d’une discussion sur l’émeute du Capitole américain.

S’exprimant dans le cadre d’un panel d’invités sur MSNBC hier, on a demandé à John Brennan, 65 ans, si certains membres du parti républicain mentaient sur les événements qui ont conduit au siège de la capitale américaine.

Nicolle Wallace, animatrice de « Deadline White House », a demandé à Brennan si un récent rapport du New York Times sur la mort du policier du Capitole Brian D.Sicknick « rendait au mieux hypocrite, au pire cynique et faux, toute idée que les républicains se soucient de la vie et la sécurité des forces de l’ordre. »

En réponse, Brennan a déclaré: « Je suis de plus en plus gêné d’être un homme blanc ces jours-ci, quand je vois ce que mes autres hommes blancs [are] en disant.’

Il a poursuivi: « Cela montre simplement qu’à très peu d’exceptions, comme Mitt Romney, Liz Cheney, Adam Kinzinger, il y a si peu de républicains au Congrès qui valorisent la vérité, l’honnêteté et l’intégrité. »

Tout en parlant de la question des législateurs républicains suggérant que l’émeute du Capitole a été disproportionnée, Brennan a déclaré: « Ils continueront à mettre le pays en lumière comme l’a fait Donald Trump.

Et le fait que cela ait de telles implications en matière de sécurité et de sûreté pour le public américain, et pour les membres du Congrès, encore une fois, comme Claire [McCaskill] dit, ce n’est qu’une démonstration dégoûtante de politique lâche qui ne devrait vraiment pas avoir sa place aux États-Unis en 2021. »

Cela vient après que près de 5000 policiers auraient été postés dans le Capitole avant le 4 mars – lorsque les partisans de QAnon pensent que Donald Trump redeviendra président.

La police du Capitole des États-Unis a demandé à 4.900 soldats de la Garde nationale de rester dans la capitale du pays jusqu’au 12 mars au moins.

On ne sait pas publiquement s’il y a des menaces contre le Capitole, qui a été le site de l’insurrection pro-Trump le 6 janvier qui a fait cinq morts.

Le 4 mars est important pour les conspirateurs de QAnon car c’était l’ancienne date d’inauguration du pays avant que le 20e amendement ne le déplace à sa date actuelle en janvier.

Les conspirateurs qui croient aux fausses déclarations de Donald Trump selon lesquelles les élections ont été « truquées » estiment que Trump sera en mesure de revendiquer la présidence à la date d’inauguration historique jeudi.