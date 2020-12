L’ancien manager de Dundee United, Jim McLean, qui a orchestré les victoires contre Barcelone et le Borussia Moenchengladbach sur le chemin de la finale de la Coupe UEFA 1987, est décédé à l’âge de 83 ans, a déclaré l’équipe de Premiership écossaise dans un communiqué.

McLean a guidé United vers leur seul titre de haut vol écossais en 1983 et a aidé le club à défier la domination des équipes de Glasgow Celtic et Rangers, un exploit qu’il a décrit comme «un magasin du coin prenant Marks et Spencer».

«Partie intégrante de notre histoire et se hissant à l’avant-garde du football européen, Jim était simplement un titan du folklore de Dundee United, chéri par la famille United dans le monde entier. Il nous manquera à tous », a déclaré United.

McLean a mené le club aux titres de la Coupe de la Ligue écossaise en 1979-80 et 1980-81, et à un triomphe en championnat en 1983, mais c’est sur la scène européenne que United a eu le plus grand impact.

Après avoir atteint les demi-finales de la Coupe d’Europe en 1984, où ils ont perdu 3-2 contre l’AS Roma sur deux manches, United a écarté Barcelone et le Borussia Moenchengladbach avant de perdre 2-1 au total face à l’IFK Göteborg en finale de la Coupe UEFA trois ans. plus tard.

McLean a passé 22 ans en tant que manager de United avant de prendre sa retraite en 1993.