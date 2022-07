L’ancien directeur de course de F1, Michael Masi, quitte la direction de la FIA et déménagera en Australie

L’ancien directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a décidé de quitter la FIA au pouvoir et de déménager en Australie sept mois après avoir joué un rôle dans l’une des plus grandes controverses récentes du sport.

La FIA a confirmé mardi dans un communiqué que Masi, dont le travail est désormais partagé par Eduardo Freitas et Niels Wittich, était parti.

Masi a modifié la procédure de redémarrage de la voiture de sécurité à la fin du Grand Prix d’Abu Dhabi en décembre, une décision qui a conféré le titre à Max Verstappen de Red Bull et a privé Lewis Hamilton de Mercedes d’une huitième place record.

Il a été remplacé en février mais était resté au sein de l’instance dirigeante, qui avait parlé de lui offrir un nouveau rôle.

Un rapport ultérieur sur la course d’Abu Dhabi a révélé en mars que Masi avait fait une “erreur humaine” mais avait agi de “bonne foi “.

La FIA a déclaré mardi que Masi avait exercé ses différentes fonctions “de manière professionnelle et dévouée” mais avait décidé de retourner en Australie pour se rapprocher de sa famille et relever de nouveaux défis.

Il a été nommé après le décès soudain de Charlie Whiting, qui avait été directeur de course pendant des décennies, à Melbourne à la veille de la saison 2019.

