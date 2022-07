L’ancien directeur de course de F1 Michael Masi a quitté la FIA, confirme l’instance dirigeante

Michael Masi a quitté la FIA

La FIA a confirmé que l’ancien directeur de course de F1, Michael Masi, a décidé de quitter l’organisation.

La FIA a publié mardi un communiqué annonçant le départ de Masi.

“La FIA confirme que Michael Masi a décidé de quitter la FIA et de déménager en Australie pour se rapprocher de sa famille et relever de nouveaux défis.

“Il a supervisé une période de trois ans en tant que directeur de course de Formule 1 de la FIA et délégué à la sécurité après le décès soudain de Charlie Whiting en 2019, remplissant les nombreuses fonctions qui lui ont été confiées de manière professionnelle et dévouée.

“La FIA le remercie pour son engagement et lui souhaite le meilleur pour l’avenir.”

Masi a été remplacé en tant que directeur de course F1 après un examen par la FIA de la finale du GP d'Abu Dhabi 2021.

Masi a été remplacé en tant que directeur de course F1 après un examen par la FIA de la finale du GP d’Abu Dhabi 2021.

Il avait subi une pression intense en raison de sa gestion de la finale, notamment pour les décisions de la voiture de sécurité qui ont ouvert la porte à Max Verstappen pour dépasser Lewis Hamilton pour une course controversée et une victoire au titre.

Avant la saison 2022, le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a annoncé un certain nombre de changements structurels dans le cadre d’un “pas en avant pour l’arbitrage de la Formule 1”, qui comprenait Niels Wittich et Eduardo Freitas agissant alternativement en tant que directeur de course de la F1. Masi s’est vu offrir un nouveau rôle au sein de la FIA.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

