L’ancien directeur de course de F1 a reçu des menaces de mort pour une confusion à Hamilton

Michael Masi a affirmé avoir reçu des messages racistes, abusifs et ignobles sur Facebook après la fureur

L’ancien directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a révélé comment il avait reçu des menaces de mort après une gaffe en 2021 qui avait vu Lewis Hamilton refuser un huitième championnat du monde et Max Verstappen décrocher son premier titre mondial.

Masi n’a pas appliqué correctement les règles pendant une période de voiture de sécurité alors que la saison se rapprochait de sa fin à Abu Dhabi.

À la suite de sa faute, Verstappen a ensuite dépassé Hamilton lorsque la course a dû être relancée pour un dernier tour.

Une enquête de l’instance dirigeante mondiale du sport automobile, la FIA, a révélé qu’une “erreur humaine” était à l’origine d’une application incorrecte des règles de la F1, et Masi a été licencié en février de cette année par le président de la FIA, Mohammed ben Sulayem.

Masi a officiellement quitté la FIA ce mois-ci, et bien qu’il soit maintenant libre de parler de ses expériences, il a décrit les conséquences de sa débâcle à Abu Dhabi comme “quelques jours sombres”.

Max Verstappen remporte le titre mondial de Formule 1 du GP d’Abu Dhabi et du Championnat du monde 2021, devant le septuple champion Lewis Hamilton #MaxVerstappen #AbuDabhiGP #F1 #AbuDhabiGrandPrix pic.twitter.com/3EObXXTaQv — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 💉 (@SriLankaTweet) 12 décembre 2021

“Absolument, j’avais l’impression d’être l’homme le plus détesté au monde. J’ai reçu des menaces de mort. Des gens disaient qu’ils allaient s’en prendre à moi et à ma famille.” il a révélé à News Corp.

Des messages qu’il a reçus sur Facebook, a déclaré Masi “ils étaient choquants”. « Raciste, abusif, ignoble, ils m’ont traité de tous les noms sous le soleil.

“Et ils ont continué à venir. Pas seulement sur mon Facebook, mais aussi sur mon LinkedIn, qui est censé être une plateforme professionnelle pour les entreprises. C’était le même type d’abus”, a-t-il ajouté. Masi a ajouté, le même week-end que la F1 a lancé sa campagne Drive It Out visant à lutter contre les abus en ligne et celle distribuée lors d’événements.

Masi a fait une figure solennelle après son erreur et a révélé qu’il “voulait être seul”.

“Je ne voulais parler à personne” il expliqua. “Pas même la famille et les amis. Je n’ai parlé qu’à ma famille proche – mais très brièvement.

“Cela a eu un impact physique, mais c’était plus mental. Je voulais juste être dans une bulle. Je n’avais aucune envie de leur parler. Je voulais juste être seul, ce qui était très difficile.”

Lire la suite Les chefs de la F1 blâment “l’erreur humaine” pour le chaos du Grand Prix d’Abu Dhabi

Malgré sa souffrance, Masi a affirmé que “toute cette expérience a fait de moi une personne beaucoup plus forte”.

Avec Masi depuis remplacé par Eduardo Freitas et Niels Wittich qui partagent le rôle de directeur de course, la saison 2022 de F1 est actuellement de 13 manches avec neuf à perdre.

Vainqueur dimanche du dernier Grand Prix de Hongrie, Verstappen est en passe de remporter un deuxième championnat du monde consécutif tout en étant actuellement en tête du classement des pilotes.

Hamilton, qui s’est vu refuser une huitième couronne record l’an dernier pour surpasser Michael Schumacher dans les victoires au titre mondial de tous les temps, languit en sixième position avec 112 points de retard.