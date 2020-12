L’ancien directeur de campagne du président Donald Trump, Brad Parscale, a accusé mardi son effondrement de septembre d’avoir été licencié et de perdre deux enfants avant de prétendre que lui et sa femme n’avaient « jamais été plus heureux » alors qu’elle avait déclaré qu’il était suicidaire et avait tenté de la blesser.

Au début du mois dernier, les avocats de Parscale ont déclaré qu’il n’était pas suicidaire, n’avait pas tiré avec une arme à feu et posait à peu près autant de menace qu’un « gars qui venait juste d’un concert de Jimmy Buffett » lors d’un siège armé à son domicile en Floride.

Les avocats de l’assistant de Trump évincé ont demandé à un juge de bloquer l’accès à ses dossiers psychiatriques, arguant que l’impasse sauvage du 27 septembre n’était pas un épisode de santé mentale « calamiteux » car Parscale n’a jamais menacé personne.

Ils ont également interrogé la version des événements de sa femme Candice, révélant qu’elle avait admis dans un affidavit signé qu’elle était « sous l’influence de l’alcool » lorsqu’elle a fui leur manoir au bord de l’eau en juste un bikini maigre, disant aux flics que son mari était suicidaire et qu’il l’avait frappée lors de précédentes violences.

Lors d’une interview avec Martha MacCallum de Fox News, Parscale a discuté de l’incident, en disant: « Ma femme et moi sommes dans un bien meilleur endroit maintenant. Ma famille est dans un endroit formidable.

L’ancien directeur de campagne du président Donald Trump, Brad Parscale (photo), a affirmé que lui et sa femme n’avaient « jamais été plus heureux » même après qu’elle eut déclaré qu’il était suicidaire et avait tenté de la blesser lors de son effondrement après avoir été licencié publiquement en septembre.

Parscale a ensuite déclaré que Candice et lui avaient « traversé une période très stressante pendant cinq ans »

Parscale a ensuite déclaré que Candice et lui avaient « traversé une période très stressante pendant cinq ans ».

«Nous avons perdu deux enfants que nous avons enterrés», a déclaré Parscale sans donner de détails. «Nous avons été complètement attaqués par la gauche, la droite, les médias. Et je suis arrivé à cet endroit et ma femme était inquiète pour moi. Et elle a aidé. Elle était là tous les jours à mes côtés.

Et je l’aime pour ça. Et nous n’avons jamais été aussi heureux. Je suis juste content d’avoir évolué. J’ai fait de mon mieux pour le peuple américain », a-t-il ajouté.

MacCallum a alors demandé à Parscale s’il se sentait en bonne santé maintenant.

«Je me sens en bonne santé. Je vais mieux chaque jour. Et le stress, c’est la dernière pièce qui semble avoir permis à l’histoire de se souvenir de ce qui était exact. Et j’apprécie de le dire au peuple américain parce que j’aime ma femme et qu’elle m’aime.

«Elle était la première là-bas juste après et la dernière que je verrai jamais.

MacCallum a ensuite demandé si Parscale avait récemment parlé au président.

‘Je n’ai pas. Et c’est assez blessant mais c’est autant ma faute que la sienne. J’adore cette famille. Et je lui ai donné chaque pouce de ma vie », a déclaré Parscale.

Au cours de l’incident de septembre, Parscale a finalement émergé de sa maison torse nu et transportant une bière avant d’être plaqué (photo) au sol lorsqu’il a ignoré les ordres de se mettre à terre.

Les autorités ont interrogé la version des événements de sa femme Candice, révélant qu’elle avait admis dans un affidavit signé qu’elle était « sous l’influence de l’alcool » lorsqu’elle a fui leur manoir au bord de l’eau en juste un bikini maigre (photo), disant aux flics que son mari était suicidaire.

Lors de l’incident de septembre, Parscale – rétrogradé de son poste de directeur de campagne Trump 2020 au cours de l’été – est finalement sorti de chez lui torse nu et transportant une bière avant d’être plaqué au sol lorsqu’il a ignoré les ordres de se mettre à terre.

Il a été involontairement détenu en vertu du Baker Act de Floride pendant trois jours et giflé avec une ordonnance de protection contre les risques, permettant à la police de prendre ses sept armes de poing, deux longs fusils et deux fusils de chasse.

DailyMail.com avait précédemment révélé une vidéo de bodycam de l’agent couvrant tout l’épisode, y compris Parscale se plaignant par la suite que sa femme avait organisé la confrontation afin qu’elle puisse vider leurs comptes bancaires et partir pendant qu’il était enfermé.

Parscale a également révélé à la caméra que la dispute avait commencé parce que Candice avait refusé d’avoir des relations sexuelles avec lui pendant des mois, jurant de divorcer dès qu’il serait libre.

Cependant, le couple a corrigé les choses lorsqu’il a été libéré de l’hôpital, publiant des déclarations coordonnées dans le but de minimiser ses allégations de violence conjugale.

MacCallum a demandé si Parscale (photographié avec Trump) avait récemment parlé au président. ‘Je n’ai pas. Et c’est assez blessant mais c’est autant ma faute que la sienne. J’adore cette famille. Et je lui ai donné chaque pouce de ma vie », a déclaré Parscale

Parscale a déclaré qu’il abandonnait son rôle de stratège numérique avec la campagne Trump en raison d’un « stress accablant ».

Candice a nié que son partenaire de 6 pieds 7 pouces était un agresseur domestique alors qu’il avait dit aux agents qu’il l’avait frappée lors d’un combat précédent.

« Les déclarations que j’ai faites dimanche ont été mal interprétées, qu’il soit clair que mon mari n’a pas été violent à mon égard ce jour-là ou un jour avant », a-t-elle déclaré à Politico à l’époque.

Il a été largement rapporté en juillet que Parscale avait été rétrogradé parce qu’un rassemblement très claironné à Tulsa, dans l’Oklahoma, avait attiré une foule lugubre et laissé le président furieux.

Cependant, DailyMail.com a révélé que Parscale a également fait l’objet d’un audit interne enquêtant sur les allégations selon lesquelles jusqu’à 40 millions de dollars ont disparu de la campagne de réélection de Trump en 2020.

L’attaché de presse adjoint du président, Ken Farnaso, a nié cette histoire en déclarant: « Il n’y a pas d’enquête, pas d’audit et il n’y en a jamais eu.

Parscale n’a pas encore fait face à des accusations criminelles pour le siège, mais un juge a précédemment donné à la police l’autorisation de saisir sa cache d’armes.