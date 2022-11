L’ancien diplomate britannique et cinéaste japonais parmi les prisonniers étrangers à libérer au Myanmar

Le gouvernement birman contrôlé par l’armée a annoncé jeudi qu’il libérait et expulsait un universitaire australien, un cinéaste japonais, un ancien diplomate britannique et un Américain dans le cadre d’une vaste amnistie de prisonniers pour marquer le jour de la victoire nationale du pays.

L’Australien Sean Turnell, le Japonais Toru Kubota, la Britannique Vicky Bowman et l’Américain Kyaw Htay Oo, ainsi que 11 célébrités locales du Myanmar, figuraient parmi un total de 5 774 prisonniers qui ont été libérés, a rapporté la chaîne publique MRTV du Myanmar.

L’emprisonnement des ressortissants étrangers a été une source de friction entre les dirigeants du Myanmar et leurs gouvernements d’origine, qui ont exercé des pressions pour leur libération.

Le ministère japonais des Affaires étrangères a confirmé qu’il avait été informé des plans du Myanmar pour libérer Kubota, mais n’avait pas plus de détails, si ce n’est que le réalisateur de documentaires de 26 ans basé à Tokyo serait en bonne santé.

L’ambassade de Grande-Bretagne à Yangon a déclaré que Bowman n’avait pas encore été libéré de prison. Le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat et l’ambassade des États-Unis à Yangon n’a pas immédiatement répondu à une demande d’informations.

Sean Turnell, professeur agrégé d’économie à l’Université Macquarie de Sydney, a été arrêté par les forces de sécurité dans un hôtel de Yangon. (Australian Broadcasting Corporation/Associated Press)

Turnell, 58 ans, professeur agrégé d’économie à l’Université Macquarie de Sydney, a été arrêté par les forces de sécurité dans un hôtel de Yangon. Il a été condamné en septembre à trois ans de prison pour avoir enfreint la loi sur les secrets officiels et la loi sur l’immigration.

“En tant qu’ami de Sean Turnell et collègue économiste, je suis ravi d’apprendre sa libération”, a déclaré l’économiste de Sydney Tim Harcourt dans un e-mail.

“Un grand soulagement”

Il a remercié le gouvernement australien, les militants et les amis et collègues de Turnell qui avaient fait pression pour sa libération et a déclaré qu’il attendait avec impatience le retour de son ami de longue date à Sydney.

“C’est un grand soulagement pour sa merveilleuse épouse Ha, sa sœur, son père et toute la famille”, a déclaré Harcourt.

“Le cœur de Sean était avec le peuple du Myanmar pour l’aider à sortir de la pauvreté et à aider le Myanmar à atteindre son potentiel économique. Il n’aurait jamais dû être emprisonné pour avoir fait son devoir professionnel d’économiste impliqué dans l’économie du développement.”

Des manifestants tiennent des images d’Aung San Suu Kyi à Yangon, au Myanmar, en février 2021. Suu Kyi, élue démocratiquement, a été renversée par un coup d’État militaire. (Getty Images)

Selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, une organisation de surveillance des droits, 16 232 personnes ont été détenues pour des motifs politiques au Myanmar depuis que l’armée a renversé le gouvernement démocratiquement élu d’Aung San Suu Kyi en février 2021.

Le Myanmar est en ébullition depuis la prise de contrôle, ce qui a conduit à des manifestations à l’échelle nationale que le gouvernement militaire a réprimées avec une force meurtrière, déclenchant une résistance armée que certains experts de l’ONU qualifient désormais de guerre civile.

Parmi les personnes arrêtées, 13 015 étaient toujours en détention mercredi, a rapporté l’AAPP. De plus, au moins 2 465 civils ont été tués par les forces de sécurité au cours de la même période, selon le groupe, bien que le nombre soit considéré comme beaucoup plus élevé.

Répression de la couverture des manifestations

Kubota a été arrêté le 30 juillet par des policiers en civil à Yangon après avoir pris des images et des vidéos d’une petite manifestation éclair contre l’armée. Il a été reconnu coupable le mois dernier par le tribunal pénitentiaire d’incitation pour avoir participé à la manifestation et d’autres charges et condamné à 10 ans de prison.

Depuis sa prise du pouvoir, l’armée a réprimé la couverture des manifestations, fait des descentes dans les médias, arrêté des dizaines de journalistes et révoqué les licences d’au moins une douzaine de médias.

La plupart des personnes détenues sont inculpées d’incitation pour avoir soi-disant provoqué la peur, diffusé de fausses nouvelles ou fait de l’agitation contre un employé du gouvernement.

Certains des médias fermés ont continué à fonctionner sans licence et de nombreux journalistes birmans travaillent dans la clandestinité, se déplaçant d’une maison sécurisée à une autre, se cachant dans des régions frontalières éloignées ou s’exilant.

Kubota était le cinquième journaliste étranger détenu au Myanmar après la prise du pouvoir par l’armée. Les citoyens américains Nathan Maung et Danny Fenster, qui travaillaient pour des publications locales, et les indépendants Robert Bociaga de Pologne et Yuki Kitazumi du Japon ont finalement été expulsés avant de devoir purger des peines de prison complètes.

Bowman, 56 ans, ancienne ambassadrice britannique au Myanmar a été arrêtée avec son mari, un ressortissant du Myanmar, à Yangon en août. Elle a été condamnée à un an de prison en septembre par le décompte de la prison pour ne pas avoir enregistré sa résidence.

Kyaw Htay Oo, un Américain naturalisé, est retourné au Myanmar, son pays natal, en 2017, selon les médias. Il a été arrêté en septembre 2021 pour terrorisme et est détenu depuis.

Le Myanmar n’a pas divulgué beaucoup de détails sur les autres prisonniers qui étaient en train d’être libérés, mais presque tous auraient été détenus pour des accusations liées aux manifestations, y compris l’article 505(A) du code pénal du Myanmar, qui érige en crime la diffusion de commentaires qui créer des troubles publics ou la peur ou diffuser de fausses nouvelles, et passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison.

Parmi les personnes libérées figuraient également Kyaw Tint Swe, ancien ministre de l’Union pour le bureau du conseiller d’État, Than Htay, ancien membre de la Commission électorale de l’Union et Lae Lae Maw, ancien ministre en chef de la région de Tanintharyi qui avait été emprisonné pendant 30 ans. ans pour corruption depuis 2020 sous le gouvernement de Suu Kyi, a annoncé MRTV.