L’ancien diplomate américain Henry Kissinger fête ses 100 ans, toujours actif dans les affaires mondiales

L’ancien diplomate et conseiller présidentiel Henry Kissinger fête son 100e anniversaire samedi, survivant à nombre de ses contemporains politiques qui ont guidé les États-Unis à travers l’une de ses périodes les plus tumultueuses, notamment la présidence de Richard Nixon et la guerre du Vietnam.

Né en Allemagne le 27 mai 1923, Kissinger reste connu pour son rôle clé dans la politique étrangère américaine des années 1960 et 1970, y compris les tentatives éventuelles de retirer les États-Unis du Vietnam, mais pas avant qu’il ne soit inextricablement lié à de nombreux conflits les plus contestés. Actions.

David Kissinger, écrivant dans le Washington Post jeudi, a déclaré que le centenaire de son père « pourrait avoir un air d’inévitabilité pour quiconque connaît sa force de caractère et son amour du symbolisme historique. Non seulement il a survécu à la plupart de ses pairs, éminents détracteurs et étudiants, mais il est également resté infatigablement actif tout au long de ses années 90. »

L’aîné Kissinger célébrera cette semaine avec des visites à New York, Londres et sa ville natale de Fürth, en Allemagne, a écrit David Kissinger.

Ces dernières années, Kissinger a continué à dominer les courtiers en puissance de Washington en tant qu’ancien homme d’État. Il a prodigué des conseils aux présidents républicains et démocrates, y compris à la Maison Blanche sous l’administration Trump, tout en maintenant une activité de conseil internationale à travers laquelle il prononce des discours avec l’accent allemand qu’il n’a pas perdu depuis qu’il a fui le régime nazi avec sa famille lorsqu’il était un adolescent.

Pendant huit ans en tant que conseiller à la sécurité nationale et secrétaire d’État, Kissinger a été impliqué dans des événements majeurs de politique étrangère, notamment le premier exemple de « navette diplomatique » visant à la paix au Moyen-Orient, des négociations secrètes avec la Chine pour dégeler les relations entre les superpuissances naissantes et l’instigation de les pourparlers de paix de Paris visant à mettre fin au conflit du Vietnam et à la présence militaire américaine dans ce pays.

Kissinger, avec Nixon, a également été le plus durement critiqué par les alliés américains lorsque les forces communistes nord-vietnamiennes ont pris Saigon en 1975 alors que le personnel américain restant fuyait ce qui est maintenant connu sous le nom de Ho Chi Minh-Ville.

Kissinger a en outre été accusé d’avoir orchestré l’expansion du conflit au Laos et au Cambodge, permettant la montée du régime génocidaire des Khmers rouges qui a tué environ 2 millions de Cambodgiens.

Parmi ses mentions, Kissinger a été reconnu comme un moteur central de la période de détente, un effort diplomatique entre les États-Unis et l’Union soviétique de 1967 à 1979 pour réduire les tensions de la guerre froide avec des négociations sur le commerce et les armes, y compris les pourparlers sur la limitation des armements stratégiques. traités.

Kissinger est resté l’un des conseillers les plus fiables de Nixon tout au long de son administration de 1969 à 1974, son pouvoir ne faisant que croître grâce à l’affaire du Watergate qui a fait tomber le 37e président.

Gerald Ford, qui en tant que vice-président est monté au bureau ovale après la démission de son prédécesseur, a décerné à Kissinger la Médaille présidentielle de la liberté en 1977, affirmant que Kissinger « a exercé la grande puissance de l’Amérique avec sagesse et compassion au service de la paix ».

D’autres ont accusé Kissinger de se soucier davantage du pouvoir que de l’harmonie pendant son mandat à Washington, adoptant des politiques de realpolitik favorisant les intérêts américains tout en aidant ou en enhardissant les régimes répressifs au Pakistan, au Chili et en Indonésie.

Brian PD Hannon, Associated Press