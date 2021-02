L’ancien Devoin Austin de la maman adolescente Briana DeJesus affirme qu’il veut plus de garde de sa fille Nova, 9 ans, sur le podcast de Kailyn Lowry

DEVOIN Austin a récemment joué dans le podcast de Kailyn Lowry, où il a admis qu’il voulait plus de garde de sa fille Nova le plus tôt possible.

Le Maman ado star a parlé de sa relation de coparentalité avec Briana DeJesus et comment il veut plus de temps avec sa fille de neuf ans.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Devoin, 28 ans, a rejoint Kailyn, 28 ans, sur elle Podcast Coffee Convos, où les deux stars de la télé-réalité ont parlé de Briana DeJesus et de la représentation de l’ex-couple dans l’émission.

Kailyn a ouvert le sujet de la garde en demandant au père: «Alors, à l’avenir, que pouvez-vous faire, pensez-vous améliorer la situation pour l’améliorer?

«Pouvez-vous rester en dehors d’Internet? Pouvez-vous refiler une demande de garde? Ou pouvez-vous faire quelque chose par écrit sans avoir à aller au tribunal? elle a demandé.

Devoin a ensuite expliqué qu’une fois son bail expiré, il déménagera de son appartement et trouvera un logement sans colocataire où Nova peut visiter plus souvent.

«Mon bail est sur le point d’expirer dans deux mois, et je suis sur le point de déménager, je ne vais plus avoir de colocataire.

«Qu’y a-t-il à me jeter maintenant? J’ai ma propre place, je suis qui je suis. [sic] tu vas dire maintenant? Il n’y a rien qui la retienne de moi », résolut la star de télé-réalité.

Devoin a ajouté que le raisonnement de Briana pour garder leur fille à l’écart découlait de sa situation de vie, et une fois qu’il aura déménagé, le conflit ne sera plus viable.

« Je n’ai pas cette colocataire. C’était son excuse, oui je te félicite pour ça. Je ne peux pas te frapper pour ça. Maintenant, je n’ai pas de colocataire.

« S’il y a un problème, nous serons devant le tribunal. C’est sûr, c’est garanti », a-t-il avoué.

Devoin et Briana partagent un relation coparentale difficile, et diffusent régulièrement leurs plaintes via les réseaux sociaux.

Auparavant, le père d’un enfant avait révélé sur Instagram qu’il s’occupait de sa fille «3 à 4 fois par semaine», bien que les ex aient désaccords communs sur leur temps partagé et leurs obligations financières.

Le mois dernier, une source dit exclusivement au Sun que Devoin paie la moitié des factures de Nova, malgré les affirmations de Briana selon lesquelles il « ne fait pas assez attention » à sa fille.

La star de MTV est actuellement en train de lancer son propre food truck, qu’il a également partagé avec Kailyn lors de l’épisode de podcast.

Briana avait déjà critiqué son bébé papa pour ne pas avoir versé régulièrement de pension alimentaire pour enfants, bien que Devoin ait plus tard applaudi qu’elle «gagnait trois fois» ce qu’il gagnait tout en lui demandant de l’argent.

« Devoin a eu un problème avec l’argent et les paiements à Briana destinés à Nova lorsqu’il a perdu son emploi à cause de Covid », a révélé l’initié.

«Il travaillait dans un restaurant Bonefish Grill mais il a été fermé à cause de la pandémie, ce qui n’était pas de sa faute.

« Maintenant, même s’il a de l’argent et qu’il va à 50/50 avec Briana alors qu’il essaie de faire décoller un camion de nourriture », ont-ils révélé.

Devoin a également récemment critiqué son ex pour ses projets de chirurgie plastique, affirmant qu’elle avait dépensé «15 000 $» sur son corps.

Devoin, invité sur le podcast de Kailyn, est un choc, car elle et Briana DeJesus ont eu une énorme dispute en 2017 et ont depuis partagé leur dégoût l’un pour l’autre.

Briana a fréquenté l’ex-mari de Kailyn, Javi, quelques mois seulement après leur divorce, et les deux ont eu une altercation physique lors de la spéciale de réunion de 2018.