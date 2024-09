L’ancien développeur de Snap Spectacles déclare que les lunettes sont « manifestement mauvaises »

Les lunettes de réalité augmentée de dernière génération de Snap ont été fustigées par l’un des ingénieurs qui a participé à leur création. Les lunettes, dévoilées plus tôt cette semaine, ont été décrites comme « un désastre » par Sterling Crispin, un ancien ingénieur concepteur de Snap.

« J’ai travaillé sur ces produits pendant environ un an chez Snap, et j’ai un million de choses négatives à dire sur l’expérience et l’appareil, mais je pense que le produit parle de lui-même et qu’il est évidemment mauvais. » Crispin a dit sur X en réponse au lancement des nouvelles lunettes Spectacles. « Je déteste ces choses-là. »

Si Crispin a souligné que les appareils de réalité augmentée et de réalité virtuelle sont tous confrontés à des limites contradictoires concernant des éléments tels que la taille, le poids, les performances, l’autonomie de la batterie et l’échelle de production, il a critiqué l’équilibre des fonctionnalités offertes par les nouvelles lunettes Spectacles de Snap, mais n’a examiné aucun élément spécifique du gadget. « Cet appareil est le fruit d’une série de très mauvaises décisions qui se sont aggravées, ce qui les a encore aggravées », a déclaré Crispin. « Tous ceux qui ont travaillé dessus connaissaient les problèmes et ceux qui les posaient. »

De son côté, Snap ne semble pas affirmer que ces lunettes sont prêtes à être adoptées en masse. Les nouvelles lunettes ne sont pas vendues au public et sont plutôt mises à la disposition d’un nombre limité de développeurs Snapchat AR. Le PDG de Snap, Evan Spiegel, a déclaré Le Verge qu’il ne s’attend pas à ce que les lunettes AR deviennent une activité commerciale significative avant la fin de cette décennie.

Mais ce sont toujours des lunettes chères, et le produit est destiné à servir de vitrine pour susciter l’enthousiasme des développeurs pour la réalité augmentée et la plateforme de Snap. Les développeurs doivent payer 99 $ par mois pour les louer, avec une durée minimale d’au moins un an. En attendant, les gens en ligne sur Reddit et X s’est moqué de compte tenu de l’autonomie limitée de la batterie de l’appareil à 45 minutes et de son champ de vision de 46 degrés (contre 30 minutes et 26,3 degrés sur le modèle précédent).

Lors de son essai des lunettes, mon collègue Alex Heath a déclaré que le matériel avait été amélioré pour les Spectacles de cinquième génération de Snap, mais que le logiciel « semblait encore assez basique pour un appareil autonome ». Il a déclaré que le champ de vision était loin d’être comparable à celui d’une paire de lunettes classique et que « la réalité augmentée était considérablement moins attrayante que le monde réel ».

