L’ancien des Hills Lo Bosworth critique d’anciens co-stars pour avoir rejoint le redémarrage pour « chèque de paie, attention et célébrité »

L’ancienne de The Hills Lo Bosworth a critiqué ses anciennes co-stars pour avoir rejoint le spin-off de New Beginnings pour « un chèque de paie, pour l’attention » et la gloire.

L’ex star de Laguna Beach, 34 ans, s’est laissé abattre le casting de MTV, comprenant Spencer Pratt, Heidi Montag et Brody Jenner, qui sont de retour pour sa deuxième saison.

Juste la star de Cavallari Kristin Cavallari fera également une apparition dans les épisodes à venir, mais la star de la saison 1 de New Beginnings, Mischa Barton, n’a pas fait de retour pour The Hills: New Beginnings, qui est sorti sur les écrans le 12 mai.

Pourtant, le PDG de Love Wellness Lo, de son vrai nom Lauren, a jeté de l’ombre sur leurs pitreries, déclarant sans ambages au podcast Unzipped: «C’est intéressant pour moi de voir les gens qui ont choisi de continuer à participer à The Hills.

« Je me dis ‘Wow, vous vous penchez vraiment sur votre personnage de télévision pour une raison quelconque, n’est-ce pas ?

« Pour un salaire, pour l’attention, la célébrité – tout ce dont vous avez besoin qui vous comble. »

Dans son dernier commentaire de coupe, elle a déclaré: «J’ai l’impression que leur [the cast] les personnalités sont probablement les mêmes, mais à quel point tout le monde est différent par rapport à [when they were] 20. «

Selon People, les patrons de l’émission ont promis des épisodes de New Beginnings montrant le « groupe d’amis étoilés se réunissant après que les blocages de COVID-19 ont commencé à se lever en Californie, avec le groupe emblématique s’attaquant à la romance, aux bouleversements commerciaux et plus encore ».

Pourtant, ce n’est pas la seule fois que la native de Californie a appelé ses amis stars de la télé-réalité.

Auparavant, Lo a cité ses croyances «féministes» comme étant à l’opposé de la vie à la télévision.

Elle a insisté : « Je suis une féministe et je trouve que beaucoup de scénarios présentés à la télé-réalité ne soutiennent pas particulièrement les femmes ou leurs missions dans la vie ou leurs entreprises.

« Donc, ce n’est tout simplement pas quelque chose qui est pour moi. »

Elle a ajouté : « Je sais comment fonctionne la télé-réalité et je ne suis pas intéressée à perpétuer une culture du drame autour de qui que ce soit ou de quoi que ce soit.

«Ce n’est tout simplement pas qui je suis. Je n’aime pas bavarder sur les gens. Je n’aime pas causer de problèmes.

Au fil des ans, certains acteurs ont affirmé qu’ils avaient été obligés de créer des tensions dans la série parce que c’était ce que les showrunners voulaient.

L’acteur Audrina Patridge a dit E Nouvelles !: « Au fur et à mesure, c’était très manipulé et guidé et vous êtes un peu mis dans ces scénarios où vous vous présenteriez et vous ne saviez pas ce que vous alliez faire jusqu’à ce que vous y soyez, et vous vouliez vous enfuir mais ils vous ont fermé la porte.

Pourtant, pour le dernier opus, les producteurs de spectacles ont déclaré qu’ils avaient essayé de garder Les collines aussi authentiques que possible – avec peu de scripts.

Sans l’utilisation de «confessionnels» typiques de la télé-réalité, les producteurs ont fait de leur mieux pour relayer les émotions des acteurs au fur et à mesure que les scènes se déroulaient.

Créateur Adam DiVello mentionné, « si nous avions écrit la série, nous aurions eu des histoires beaucoup plus importantes que celles auxquelles nous étions confrontés. Je pense que nous aurions eu des histoires gigantesques de type feuilleton.

« Nous étions en quelque sorte enchaînés à la réalité de la situation de ces personnes. »

DiVello a également déclaré qu’il acceptait qu’il y ait des moments où ils manquent certaines choses qui se produisent hors caméra, et dans ces cas, ils devraient être recréés par le casting.

Après avoir eu toutes les images dont ils avaient besoin, la production les a ensuite retravaillées au montage.