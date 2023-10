TALLAHASSEE, Floride — Un juge fédéral a condamné jeudi à la prison un ancien législateur de l’État de Floride qui a attiré l’attention nationale pour avoir été le parrain d’un projet de loi interdisant l’enseignement en classe sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, appelé par ses détracteurs le « Ne faites pas Projet de loi « Dites Gay ».

Ancien représentant. Joe Harding (R-Williston), qui a plaidé coupable en mars à un chef d’accusation chacun pour fraude électronique, blanchiment d’argent et fausses déclarations dans le cadre d’un stratagème visant à obtenir frauduleusement un prêt fédéral de secours Covid-19 de 150 000 $, a été condamné à quatre mois de prison.

Le juge de district américain Allen Winsor, nommé à la magistrature par l’ancien président Donald Trump , a également condamné Harding à deux ans de liberté surveillée suite à sa peine de prison. Les archives judiciaires montrent que Harding devrait se rendre aux autorités le 29 janvier.

« Le vol de quelque montant que ce soit de l’argent des contribuables est inexcusable », a déclaré Jason Coody, procureur américain du district nord de la Floride, dans un communiqué. «Cependant, les actes trompeurs du défendeur consistant à détourner l’aide financière d’urgence des petites entreprises pendant la pandémie sont tout simplement hors de propos. La peine prononcée aujourd’hui punit à la fois le comportement criminel de l’accusé et devrait avoir un effet dissuasif important contre ceux qui voudraient égoïstement voler leurs concitoyens pour s’enrichir illégalement.»

Harding a été élu pour la première fois à la State House en 2020 à partir d’un siège du centre-nord de la Floride qui comprend des parties du comté de Marion. Il a démissionné de l’Assemblée législative en décembre dernier, un jour après la révélation de l’acte d’accusation du grand jury fédéral contre lui.

Dans une note de condamnation adressée au juge en août, les procureurs fédéraux ont déclaré que les contributions de Harding à sa communauté étaient « louables », mais ont ajouté que « ses actes criminels intentionnels alors qu’il était représentant élu de l’État signifient une trahison de la confiance du public ». Coody a conclu qu’un écart par rapport aux lignes directrices en matière de détermination de la peine était justifié parce que Harding avait remboursé le prêt et avait avoué après avoir été arrêté, mais il a fait valoir qu’une certaine peine de prison était encore nécessaire pour avoir un effet dissuasif.

Les autorités ont accusé Harding d’avoir utilisé de faux relevés bancaires pour deux petites entreprises dormantes afin d’obtenir des prêts de la Small Business Administration pendant la pandémie. Harding a déclaré à la SBA que l’une des sociétés, The Vak Shack, pour les 12 mois précédant le 31 janvier 2020, comptait quatre employés et 420 874 $ de revenus, tandis que Harding Farms avait deux employés et 392 000 $ de revenus, selon les autorités.

Ryan Chamberlin, un républicain de Belleview, a remplacé Harding à la State House après avoir remporté une primaire à cinq du GOP, puis les élections spéciales tenues en mai.

Intitulé « Droits parentaux dans l’éducation », le projet de loi « Ne dites pas gay » parrainé par Harding a été promulgué par le gouverneur Ron DeSantis en 2022. Il a conduit à une condamnation nationale de la part des démocrates et des partisans LGBTQ et à une bataille très médiatisée entre le gouverneur et Walt Disney Co., dont le PDG de l’époque avait critiqué la législation.