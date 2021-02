Et, demandé s’il renoncerait à son allégeance au parti des Lords, il a insisté sur le fait qu’il pouvait négocier un accord avec les whips conservateurs pour s’exprimer si nécessaire.

«Ils me donneront plus de latitude et comprendront que je devrai peut-être voter contre ou parler contre certaines des choses que le parti au gouvernement pourrait proposer», a déclaré Lord Wharton au comité de l’éducation des Communes.