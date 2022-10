L’ancien député conservateur accusé d’avoir banalisé la crise des factures en suggérant que “les femmes aiment chauffer”

Un ancien député conservateur en lice pour une pairie de Boris Johnson a été accusé de “banaliser” la crise énergétique en se décrivant comme un “homme au sang chaud” et en disant que “les femmes de ma maison aiment avoir le chauffage”.

Dans un segment sur les coûts énergétiques sans précédent auxquels les ménages seront confrontés cet hiver sur la BBC Politique du dimanche Nord-OuestGraham Evans a suivi ses remarques sur les “femmes” en conseillant aux téléspectateurs “d’essayer de réduire le chauffage autant qu’il est humainement possible”.

Il a déclaré dans l’émission : « Personnellement, je suis un homme au sang chaud. Chez moi, les femmes aiment avoir le chauffage. Essayez de réduire le chauffage autant qu’il est humainement possible.

Alors qu’Oliver Ryan du Labour mettait une main sur son visage avec une incrédulité apparente, M. Evans – le député conservateur de Weaver Vale jusqu’en 2017 – a été pressé par la présentatrice Annabel Tiffin sur le fait qu ‘«il y aura beaucoup de personnes vulnérables, peut-être pas aussi chaudes -blooded, qui aura besoin de chauffage et c’est très, très coûteux ».

M. Evans a répondu: «Absolument, sérieusement, c’est pourquoi le gouvernement a soutenu les factures de chauffage dans la mesure du possible. Mais je n’essaie pas de me déguiser… [it’s] va être un hiver très, très difficile.

Faisant écho au premier discours du premier ministre de Liz Truss à la conférence des conservateurs cette semaine, il a poursuivi: “C’est pourquoi le gouvernement doit viser la croissance afin que nous ‘croissions le gâteau’, afin que nous puissions avoir des parts plus importantes pour les plus vulnérables.”

M. Ryan, candidat parlementaire du parti travailliste pour Burnley aux prochaines élections générales, a rétorqué : “Les gens choisissent actuellement entre se chauffer et manger dans de nombreuses circonstances.”

Il a ajouté: «Je pense que le banaliser comme vous l’avez fait, Graham, et dire que c’est un truc de« mâle au sang chaud »et que quelques degrés sur le thermomètre pourraient le payer, ce n’est pas tout à fait saisir le sérieux de l’endroit où les gens se retrouver cet hiver.

M. Evans a répondu qu’il s’agissait d’un “commentaire désinvolte”, ajoutant: “Mais le fait est que nous devons faire croître l’économie. Les entreprises sont les oies qui pondent les œufs d’or… c’est tout l’intérêt de la politique du gouvernement.

Un clip de l’échange a depuis été visionné plus de 130 000 fois sur les réseaux sociaux, avec l’actuel député travailliste de l’ancienne circonscription de Cheshire de M. Evans, Mike Amesbury, parmi ceux qui ont critiqué les commentaires de M. Evans.

Graham Evans est apparu dans l’émission Sunday Politics North West de la BBC (capture d’écran)

“Mes électeurs de Weaver Vale sont inquiets car beaucoup ont du mal à payer leurs factures d’énergie”, a déclaré M. Amesbury. “Entendre l’ancien député conservateur de Weaver Vale colporter ce non-sens est une insulte aux femmes et aux familles qui essaient de joindre les deux bouts.”

Le député travailliste Cat Smith a qualifié les remarques de M. Evans de “époustouflantes” et de “misogynes”, faisant référence à une liste de pairie divulguée rapportée par le Le télégraphe du jour comme elle a ajouté: “Alors vous réalisez que les conservateurs sont sur le point de le mettre à la Chambre des lords où il pourra légiférer à vie.”

Se référant au vague groupe attaqué par Mme Truss dans son discours de conférence comme des ennemis supposés de la croissance économique, William Kedjanyi, analyste politique chez Star Sports, a partagé le clip et a plaisanté : « Nous avons le regret de vous informer que les femmes font partie de l’anti- coalition de croissance.

Le maire du métro travailliste de la région de Liverpool, Steve Rotheram, a répondu en disant: “Dites-moi que votre parti ne prend pas au sérieux la crise du coût de la vie sans me dire que votre parti ne prend pas au sérieux la crise du coût de la vie.”

Selon son site Web, M. Evans a travaillé pour des entreprises telles que BAE Systems et Hewlett Packard, et en tant que gendarme spécial dans la police du Cheshire. Élu en 2010, M. Evans a ensuite été secrétaire parlementaire privé du secrétaire à la Défense de l’époque, Sir Michael Fallon, et a siégé au comité du travail et des pensions de la Chambre des communes, entre autres groupes.