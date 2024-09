L’ancien député « Bionic » qui a perdu des membres à cause d’une septicémie partage une vidéo faisant de l’exercice dans un gymnase

Il y a exactement un an, j’étais entré dans #Chocseptique & a été plongé dans un coma provoqué. Les choses semblaient vraiment sombres pour ma survie. Œuvre héroïque de @NHSuk m’a sauvé, a enlevé quelques morceaux et m’a réparé. Un an plus tard, je vais bien. J’ai beaucoup appris sur le #NHS, #État septique & disposition… pic.twitter.com/YSbYUKHZlI

– Craig Mackinlay (@cmackinlay) 28 septembre 2024