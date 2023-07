L’ancien demi de mêlée écossais Greig Oliver décède à 58 ans des suites d’un accident de parapente | Actualités du rugby à XV

Greig Oliver est décédé des suites d’un accident de parapente

L’ancien demi de mêlée écossais Greig Oliver est décédé à l’âge de 58 ans.

Oliver, qui a remporté trois sélections écossaises, est décédé après un accident de parapente au Cap, a déclaré son club Munster.

Oliver a occupé le poste d’officier de performance d’élite au club et était en Afrique du Sud avec sa femme Fiona, soutenant leur fils Jack et le reste de l’équipe irlandaise qui joue actuellement dans le championnat du monde de rugby des moins de 20 ans, lorsque l’accident tragique s’est produit. .

Oliver a fait une apparition pour l’Écosse lors de la Coupe du monde de 1987 et une en 1991, les deux venant contre le Zimbabwe.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Le PDG de Munster, Ian Flanagan, a déclaré sur le site Web du club: « Nous sommes tous sous le choc après le décès tragique de Greig. Il était un excellent collègue et ami pour tant de personnes et il manquera beaucoup à la communauté du Munster et du rugby irlandais.

« Greig a fait sentir sa présence chaque jour, il était toujours là pour donner un coup de main et était un personnage extrêmement populaire avec sa nature légère et son sens de l’humour.

« Il avait un enthousiasme contagieux pour le jeu et était incroyablement passionné pour aider les jeunes joueurs à être les meilleurs sur et en dehors du terrain. Qu’il repose en paix. »

Le directeur général de l’Irish Rugby Football Union, Kevin Potts, a déclaré: « Au nom de la communauté irlandaise du rugby, je voudrais adresser mes sincères condoléances à la famille Oliver en ce moment extrêmement triste.

« Greig était un membre du personnel extrêmement populaire et a joué un rôle clé dans le développement de nombreux jeunes joueurs pendant son séjour à Munster Rugby.

« La nouvelle d’aujourd’hui est une tragédie indescriptible et nos pensées vont à la femme de Greig, Fiona, aux enfants Jack et Ciara, ainsi qu’à ses nombreux amis, famille et collègues. Puisse-t-il reposer en paix. »