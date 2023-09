L’ancien défenseur de Newcastle United, Federico Fernandez, insiste sur le fait que les joueurs n’ont jamais discuté des questions de droits humains au moment du rachat du club par l’Arabie Saoudite.

Lorsque Mike Ashley a vendu Newcastle United à un consortium dirigé par l’Arabie Saoudite pour 305 millions de livres sterling en octobre 2021, le club a été mis en lumière. De nombreuses questions ont été soulevées, notamment sur la façon dont le bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits humains pourrait avoir un impact sur toutes les personnes associées au club.

Mais dans le vestiaire de Newcastle United, les joueurs ont évité le sujet. « Nous avons essayé de nous concentrer sur ce que nous aimons et que nous faisons en tant que professionnels, à savoir jouer au football », explique le défenseur Federico Fernandez, capitaine du dernier match de Newcastle sous la direction d’Ashley. « Nous avons mis suffisamment d’énergie sur le terrain d’entraînement. Les autres choses étaient évidemment ce que les autres regardaient – ​​c’était à eux d’en parler, pas à nous.

Fernandez faisait partie du groupe de direction du club au moment du rachat et a signé un contrat en tant que joueur de Newcastle pendant les neuf premiers mois de la nouvelle ère de propriété à Tyneside. « Personne dans l’équipe ne savait ce qui allait suivre », dit-il, rappelant les jours qui ont suivi l’annonce selon laquelle la Premier League avait donné son feu vert à un processus de rachat qui avait officiellement commencé en avril 2020.

Vidéo : Sandro Tonali résout le plus gros problème de Newcastle United

Le premier match sous les nouveaux propriétaires était un match à domicile contre Tottenham, mais l’un des éléments les plus surprenants a été le fait que Steve Bruce est resté aux commandes pendant dix jours, malgré les fans réclamant son retrait. « Steve faisait juste son travail, essayant d’être professionnel jusqu’au dernier jour. »

Il a finalement été limogé trois jours après le match contre Tottenham. Eddie Howe l’a remplacé et a immédiatement changé l’approche du club. « Eddie voulait une équipe intense qui jouait haut, voulait le ballon et jouait au football directement. Toutes les séances d’entraînement étaient très détaillées – c’était des choses exigeantes, très bien organisées et une bonne préparation. C’était rapide pour nous, les premières semaines, Comprendre ce qu’il voulait et comment se déroulerait la formation. Il fallait s’adapter rapidement.

Malgré l’accent mis sur la vitesse, la fortune du club ne s’est vraiment améliorée qu’à la fin du mois de novembre lorsqu’ils ont remporté un point durement disputé contre leurs rivaux de relégation Norwich, bien qu’ils soient tombés à dix pendant 81 minutes de match.

« Eddie a dit après le match qu’il avait vu quelque chose en nous, que nous étions toujours en train de nous battre, même dans des situations difficiles », se souvient Fernandez.

(Crédit image : Getty Images)

Le match a été important car il a vu Joelinton passer d’un attaquant raté à un milieu de terrain tout en action. Il a été élu homme du match et n’a plus joué devant depuis.

« Après cela, il était le nouveau Pirlo ! rit Fernandez. « Joey est arrivé en tant que n°9, puis a joué sur l’aile, mais il a le physique nécessaire pour parcourir de grandes distances. Il est brésilien, donc il a la qualité. Pour moi, le football est une question de moments. C’était fou, parce que c’était un geste tactique qu’Eddie a fait à cause de ce match, mais ce moment était tellement beau à voir.

Le véritable tournant pour Newcastle s’est produit en janvier 2022. Ils ont battu de peu leurs rivaux de relégation Leeds sur la route, puis se sont envolés pour l’Arabie Saoudite pour une semaine de cohésion d’équipe. Cela a suscité des accusations de lavage sportif de la part d’Amnesty International.

(Crédit image : Getty Images)

D’un point de vue technique, le voyage a eu un impact positif sur les performances de Newcastle sur le terrain lors de son retour en Premier League. Gagnant six matchs sur sept au cours de cette période, ils ont pris 10 points d’avance sur la relégation.

« Cela nous a aidé à mieux nous connaître », raconte Fernandez à propos du voyage saoudien. « Nous avons joué quelques matchs pendant la nuit, organisé des compétitions, profité du beau temps, fait des activités ensemble, nous avons joué au golf. Cela aide toujours, un quelques jours dans un pays où nous ne serions probablement pas allés auparavant. Cela nous a surpris dans le bon sens. Ils nous ont très bien traités et nous nous sommes sentis très bien accueillis. C’était agréable de voir les propriétaires là-bas et de partager une bonne moment avec eux.

Les victoires ont vu naître un nouveau rituel. Une photo d’équipe a été prise dans le vestiaire après chaque victoire. « C’était quelque chose qu’Eddie voulait faire quand nous avons gagné, prendre une photo ensemble dans le vestiaire », explique Fernandez. « Il nous a expliqué à ce moment-là ce que nous faisions et pourquoi – pour célébrer un moment agréable avec une photo de toutes les personnes impliquées. Physios, kit men, tout le monde.

Le dernier numéro de FourFourTwo est disponible à l’achat ICI avec livraison gratuite (Crédit image : Futur)

Newcastle a terminé au milieu du tableau en 2021-2022 et Fernandez est parti cet été. Il a signé pour Elche en Liga mais n’a joué qu’une seule fois. Après cela, il a rejoint l’équipe qatarie d’Al-Duhail où il a joué sous la direction de son compatriote argentin Hernan Crespo.

Après une période en tant qu’agent libre, il est rentré en Argentine en août 2023 pour signer avec Estudiantes où il a débuté sa carrière en 2008.

Plus d’histoires de Newcastle United

« Allons, putain, donnons-leur-le-leur » Le discours de l’équipe d’Eddie Howe qui a époustouflé Manchester United

Newcastle United n’a pas réussi à recruter Moises Caicedo pour seulement 4,5 millions de livres sterling affirme Steve Bruce

« Si Eddie Howe et les joueurs peuvent faire face à cela, ce sera vraiment spécial », légende de Newcastle Steve Howey identifie le facteur le plus important pour la saison à venir