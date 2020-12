Facebook

Nicolas Otamendi a présenté ses excuses aux fans de Benfica pour les erreurs qu’il a commises depuis son arrivée cet été de Manchester City.

L’international argentin a posté des excuses sur Instagram après que sa dernière erreur ait abouti au but de Maritimo lors de leur affrontement en championnat lundi.

Les pauvres du défenseur la passe arrière a été interceptée par Rodrigo Pinho, qui a battu le gardien de Benfica Odisseas Vlachodimos.

Benfica a remporté le match 2-1 mais après la rencontre, Otamendi a écrit: « Désolé et merci sont les mots que je prends à la fin de ce match.

« Je suis désolé à tous les fans de Benfica pour ce début et merci … merci à mes coéquipiers qui sont toujours avec moi et qui m’ont soutenu de la première à la dernière minute. Je travaillerai encore plus pour m’améliorer. »

Après cinq saisons à City où il a également commis un certain nombre d’erreurs individuelles, Otamendi a déménagé à Benfica dans le cadre d’un accord de transfert de 15 millions d’euros en septembre et a signé un contrat de trois ans.

Otamendi a promis « d’apporter de l’expérience et d’aider Benfica à grandir » lors de son dévoilement. Cependant, il a connu un début de cauchemar lorsqu’il a offert deux buts et concédé un penalty à ses débuts lors de la victoire 3-2 de Benfica en championnat contre Farense le 4 octobre.

L’entraîneur du Benfica, Jorge Jesus, a déclaré qu’il avait pleinement confiance dans le défenseur central vétéran.

« C’est vrai que ça [Maritimo’s goal] était une erreur individuelle mais cela fait partie du jeu « , a-t-il déclaré. » Il est vrai que nous ne pouvons pas commettre ce type d’erreur. Mais cela fait partie de leur métier. Ma confiance en lui est la même que lorsque nous l’avons acquis. «