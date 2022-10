L’ancien défenseur anglais Alex Scott: La violence domestique pendant l’enfance “toujours aussi brutale” | Nouvelles du football

L’ancienne défenseure anglaise Alex Scott a parlé des violences domestiques qu’elle a subies pendant son enfance, affirmant qu’elle peut “le visualiser comme si c’était hier”.

Scott décrit le comportement violent de son père envers elle et sa mère dans son autobiographie et dit qu’elle aurait aimé en avoir parlé plus tôt.

Son père, Tony, a nié les allégations selon lesquelles il aurait intimidé et abusé de sa fille lundi dans une interview au Daily Mail, insistant sur le fait qu’il était strict – mais pas violent.

Répondre sur Radio BBC 4c’est L’heure de la femmeScott a déclaré qu’elle avait choisi d’écrire sur le comportement de son père parce qu’elle voulait aider à “libérer ma mère”.

L’homme de 37 ans a déclaré: “Je me sens presque en colère contre moi-même de lui permettre de me blesser à nouveau par ces affirmations de mensonge.

“Ce livre, la raison était d’obtenir un peu de paix. Et je suppose que lorsque vous êtes en paix, cela vous donne une nouvelle position de pouvoir et c’est peut-être pourquoi il essaie de (répondre) en ce moment.”

Dans son autobiographie, Comment (ne pas) être fortScott détaille avoir entendu son père être violent envers sa mère alors qu’elle et son frère étaient au lit dans leur appartement de l’est de Londres.

Elle a écrit: “Tout ce que je pouvais faire, c’était m’allonger et prier pour que ma mère soit en vie demain matin.”

Sur Radio 4elle a déclaré: “(Ma mère) ne sait pas que ses deux enfants sont dans la pièce et entendent tout.

Scott a fait 140 apparitions pour l’Angleterre et a représenté la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques d’été de 2012





“Elle essaie d’être forte d’une manière totalement différente, nous essayons d’être forts pour elle mais nous ne pouvons pas l’aider. Les visuels sont toujours là. Je ne pouvais rien faire.

“Tout est encore si brut. Je peux le visualiser comme si c’était hier. Même lorsque mon père a quitté cet environnement, nous n’avons jamais communiqué ou vous n’en parlez pas. Cette douleur et ces luttes continuent.”

Dans son interview au journal, le père de Scott a déclaré: “Peut-être qu’elle me juge selon les normes d’aujourd’hui, je ne sais pas.

“Les parents étaient beaucoup plus durs à l’époque. Mais je n’ai jamais été violent, ce n’est tout simplement pas moi. Je n’ai jamais battu Alex ou quelqu’un d’autre dans la famille ou fait quelque chose comme ça.”

Scott, en réponse, a ajouté: “Si vous dites qu’être battu avec une ceinture, c’est juste être strict – je peux le supporter, je ne me soucie vraiment pas de moi.

“Ce qui m’importe, c’est ma mère et la peur et la terreur dans lesquelles elle a dû vivre et le fait que je n’ai jamais pu l’aider.

“Je suis désolé de ne pas avoir utilisé ma voix plus tôt pour aider ma mère ou toute autre femme qui se trouve dans cette situation. Mais ce qu’il a fait, il a allumé un nouveau feu en moi hier.

“Ce que je vais faire, c’est faire tout ce que je peux pour aider les femmes dans cette position afin qu’elles n’aient pas les sentiments que ma mère a portés toute sa vie – ou que j’ai.”

Scott s’est engagé à ce que tous les bénéfices de son livre aillent à aider les femmes victimes de violence domestique.