L’ancien de “SNL” Chris Redd rompt le silence lors d’une attaque devant un club de comédie à New York

L’ancien de “Saturday Night Live”, Chris Redd, s’exprime une semaine après avoir été agressé devant un club de comédie à New York.

“Cet homme m’a frappé au visage avec quelque chose de métallique”, a-t-on entendu Redd dire dans un clip de prévisualisation d’un prochain épisode du podcast “Last Laugh”.

“Je pensais que c’était un coup de poing américain à cause de la façon dont ça m’a coupé le nez jusqu’à l’os”, a-t-il ajouté.

Le comédien a déclaré qu’il ne croyait pas qu’il s’agissait d’une agression aléatoire dans la ville, mais qu’il s’agissait d’une attaque ciblée. Redd s’est alarmé lorsqu’il a vu la quantité de sang jaillir de son nez.

Un porte-parole du Bureau du sous-commissaire à l’information publique a confirmé à Fox News Digital que la police était arrivée au club de comédie de MacDougal Street vers 21h40 le 26 octobre.

L’enquête a révélé que lorsque Redd est arrivé sur les lieux et est sorti de son véhicule, il a été frappé par un agresseur inconnu.

“Le mec m’a juste frappé et s’est enfui”, a déclaré Redd lors du podcast. “Je suis tombé si vite. Je ne savais même pas que j’étais tombé jusqu’à ce que je regarde le [surveillance] images.”

Redd a été emmené à l’hôpital Bellevue de Manhattan, où il a été soigné pour une lacération au visage avant d’être libéré.

“Un poing ne fait normalement pas tout cela en même temps”, a déclaré Redd. “Donc, il était prudent de supposer que j’avais été frappé par quelque chose.”

L’attaque anonyme s’est produite avant que Redd ne soit sur le point de monter sur scène au Comedy Cellar. Sur le podcast, il a déclaré qu’il voulait jouer et expliquer l’incident à ses fans, mais qu’il avait besoin de soins médicaux.

“Si nous avions pu arrêter le saignement, je serais monté sur scène”, a déclaré Redd. “J’étais comme, ‘J’ai hâte de parler de cette merde.’ Et je suis content d’avoir attendu, mais c’était ma première pensée.”

Redd a déclaré que l’attaque avait déclenché de nouvelles blagues pour ses émissions à venir.

“J’ai des blagues, c’est sûr”, a-t-il déclaré. “Autant de blagues que les autres ont, personne n’a autant de blagues à ce sujet que moi.”

Après cinq saisons sur “SNL”, Redd a annoncé en septembre qu’il ne reviendrait pas à l’émission de fin de soirée de NBC. Il était surtout connu pour ses impressions sur des personnalités notables, notamment Will Smith et le maire de New York, Eric Adams.