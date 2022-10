L’ancien de “SNL” Chris Redd attaqué à l’extérieur d’un club de comédie à New York

L’ancien de “Saturday Night Live”, Chris Redd, a été transporté dans un hôpital de New York mercredi soir après avoir reçu un coup de poing au visage à l’extérieur du Comedy Cellar.

Un porte-parole de DCPI a confirmé à Fox News Digital que la police était arrivée au club de comédie de MacDougal Street vers 21h40 mercredi.

L’enquête a révélé que Redd est arrivé sur les lieux, et lorsqu’il est sorti de son véhicule, il a été frappé par un agresseur inconnu.

Le porte-parole a déclaré que l’agresseur avait pris la fuite avant d’être identifié.

FINALE “SNL” : PETE DAVIDSON DIT AU REVOIR À SA “MAISON” ; KATE MCKINNON ENLEVÉE PAR DES ALIENS “TERRE, JE T’AIME”

Redd a été transporté à l’hôpital Bellevue de Manhattan, où il a été soigné pour une lacération au visage avant d’être libéré.

Après cinq saisons sur “SNL”, Redd a annoncé en septembre qu’il ne reviendrait pas à l’émission NBC. Il était surtout connu pour ses impressions sur des personnalités notables, notamment Will Smith et le maire de New York, Eric Adams.

Des rumeurs circulent sur ce qui a provoqué l’altercation, et la vie amoureuse de Redd a été mise à l’honneur. Le comédien serait en couple avec Christina Evangeline, qui est l’ex-épouse du membre de longue date de “SNL” Kenan Thompson.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il n’y a aucune preuve que Thompson ait été impliqué dans l’attaque contre le camarade comique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Des rapports ont fait surface en septembre selon lesquels Redd et Evangeline ont commencé à sortir ensemble. Thompson et Evangeline se sont séparés en avril avant de demander le divorce en juin. Le couple s’est marié en 2011.