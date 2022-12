L’ancien de “SNL” Chris Kattan subit une intervention chirurgicale d’urgence après avoir reçu un diagnostic de pneumonie grave

L’ancien de “Saturday Night Live”, Chris Kattan, a subi une intervention chirurgicale d’urgence alors qu’il luttait contre une pneumonie grave, a confirmé Fox News Digital.

Le comédien de 52 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital dimanche après avoir récemment reçu un diagnostic de pneumonie.

Après l’arrivée de Kattan à l’hôpital, il a été déterminé qu’il avait besoin d’une intervention chirurgicale d’urgence. Selon certaines informations, l’opération a été un succès et il devrait être libéré vendredi.

Une source proche de Kattan a déclaré jeudi à Fox News Digital que Kattan “va bien” et “toujours sur le point de sortir demain”.

La petite amie de Kattan, Maria Libri, a partagé une photo d’elle avec la star de “Undercover Brother” sur Instagram jeudi.

“Ce gentil et doux homme à moi est sur le chemin de la guérison, après une grave crise de pneumonie”, a-t-elle écrit, ajoutant plusieurs émojis au cœur rouge.

“Il prend toujours soin de nous, maintenant c’est à notre tour de prendre soin de lui @chriskattanofficial.”

La bande dessinée devait se produire lors de deux spectacles vendredi au Market Lounge & Comedy Club de Valparaiso, Indiana. Mercredi, le club de comédie a annoncé que les émissions avaient été annulées et a partagé une déclaration de la représentation de Kattan.

“En raison d’une urgence médicale, Chris doit reprogrammer ses émissions cette semaine”, indique le communiqué. “Il est actuellement à l’hôpital et va bien mais ne pourra pas être sur scène avant quelques semaines. Il s’excuse profondément de ne pas pouvoir le faire mais a hâte de venir dans l’Indiana à une date qui sera annoncée. Très bientôt!

“Si vous avez acheté des billets, ils seront automatiquement transférés à une nouvelle date, et si vous ne pouvez pas vous y rendre, un remboursement complet vous sera bien sûr proposé.”

Kattan a joué dans “SNL” de 1996 à 2003. Alors qu’il participait à “Dancing With the Stars” en 2017, Kattan a révélé qu’il s’était cassé le cou en faisant une cascade des années plus tôt.

Dans ses mémoires de 2019 “Baby Don’t Hurt Me: Stories and Scars From Saturday Night Live”, Kattan a affirmé que la blessure s’était produite lors d’un sketch de 2001 sur la longue série comique NBC. Il a déclaré avoir souffert de plusieurs problèmes de santé après l’accident et avoir dû subir cinq interventions chirurgicales, dont deux ont été payées par NBC.

Un porte-parole de NBC a déclaré à Variety que le réseau n’avait aucune trace de la réclamation et a refusé de fournir d’autres commentaires.

En février, Kattan a surpris les fans de “Celebrity Big Brother” lorsqu’il a brusquement quitté la série après seulement deux semaines dans la saison 3. Le comédien a ensuite évoqué la spéculation selon laquelle son départ était dû à son incapacité à relever les défis physiques de la série en raison de son blessure.

“Je vais bien”, a-t-il déclaré à Global TV. “Pour travailler sur d’autres projets, je vais bien. Monter un renne de haut en bas pourrait faire quelque chose à votre cou et c’était quelque chose à surveiller, mais à part ça, j’étais bien pour faire des trucs physiques.”

Kattan a expliqué qu’il avait quitté la série parce que l’isolement de sa famille et de ses amis à l’extérieur s’était avéré trop difficile pour lui.

“Être coupé du monde extérieur n’est pas facile. Les gens de l’extérieur ne sont pas autorisés à communiquer avec vous. J’ai eu des problèmes familiaux. Mon beau-père est très malade et je n’ai pas pu savoir comment il allait. faire. C’était difficile “, a-t-il déclaré au point de vente.

Cependant, Kattan a déclaré qu’il avait noué de solides amitiés avec les autres candidats et qu’il prévoyait de rester en contact.

“Ils voulaient vraiment que je reste”, a déclaré Kattan en riant. “Ils voulaient vraiment que je reste car nous nous entendions si bien. Je m’entends bien avec tout le monde. Ce sont des amis pour la vie, pour toujours.”