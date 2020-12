«C’était un peu un choc pour moi parce que cela ressemblait davantage à: ‘Hé, nous étions dans un bar en train de boire et des fans nous ont vus et ont pris des photos’, ce que je savais déjà parce que je les ai vues sur Instagram,» Scalise expliqué. « Mais il n’a jamais dit: » Hé, le week-end où elle est sortie ici, nous avons organisé une séance photo, fait un tas d’interviews … et tout cela sortira ce week-end. « »

Ce fut une séquence d’événements surprenante pour le natif de Chicago, qui connaît Garrett depuis six ans, a commencé à sortir avec lui après l’avoir contactée au début de la quarantaine au début de cette année et avait vécu avec lui et son fils, rivière, en Floride jusqu’à tout récemment.

« Avant qu’il parte [for the show], il m’a demandé d’emménager. Il m’a dit: «Au moment où je reviens, si je finis par faire ça à long terme, j’espère que tu as emménagé ici à mon retour» », a affirmé Scalise. «Et c’était ce genre de plan. Quand il est parti, il a dit: «Ma maison est votre maison, et j’aimerais que vous passiez la plupart de votre temps ici. J’allais prendre un emploi à Chicago, et il m’a dit: « Vous savez, je ne me sens vraiment pas à l’aise avec le fait que vous preniez ce travail à Chicago », et c’est à ce moment-là que j’ai accepté d’aider [his] restaurant. Je veux dire, il ne me payait pas ou quoi que ce soit. Je faisais ça comme n’importe quelle petite amie normale. «