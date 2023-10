L’ancien correspondant de NBC News basé en Israël, Martin Fletcher, a réagi vendredi à l’annonce de la libération de deux proches de sa femme, pris en otage par le Hamas.

« Ma femme est en contact direct avec sa famille en Israël », a déclaré Fletcher vendredi sur MSNBC. « Et on lui a dit que les otages se trouvent désormais avec la Croix-Rouge en Israël. Et c’est tout ce que nous savons. »

« Évidemment, c’est un immense soupir de soulagement », a déclaré plus tard Fletcher, « et en même temps, on s’inquiète du fait qu’il y ait tant d’autres otages. Et la question étant : est-ce le début d’une sorte d’échange de prisonniers ? »

Fletcher a expliqué que la mère américaine et sa fille Judith et Natalie Raanan d’Evanston, dans l’Illinois, sont des cousines éloignées de sa femme mais qu’elles font partie d’une « famille très unie ».

« Je peux vous dire une chose, la famille s’est mobilisée autour d’eux d’une manière extraordinaire dans l’espoir que cela se produise. Et le fait que cela s’est réellement produit comme un miracle », a déclaré Fletcher.

Le journaliste chevronné, qui était auparavant chef du bureau de NBC News à Tel Aviv, a émis l’hypothèse que le Hamas libérant « soudainement » deux otages américains pourrait indiquer une décision « calculée » concernant un éventuel échange de prisonniers.

Cependant, Fletcher a également révélé qu’il avait toujours un parent parmi les otages restants, sa famille ayant enterré un autre parent assassiné lors des attentats du 7 octobre.

Fletcher était déjà devenu ému lorsqu’il avait révélé sur MSNBC que deux des otages étaient des membres de sa famille.

« Nous parlons de six degrés de séparation. Israël est donc un petit pays avec un ou deux degrés de séparation, donc je viens d’apprendre aujourd’hui que deux membres de la famille de ma femme font partie des otages », a déclaré Fletcher à Stephanie Ruhle de MSNBC jeudi.

Les Raanans ont été enlevés dans le kibboutz Nahal Oz, dans le sud d’Israël, près de la bande de Gaza, lors des attaques du 7 octobre.

Une source a confirmé vendredi à Fox News que les deux membres de la famille de Fletcher avaient été libérés « pour des raisons humanitaires » à la suite des efforts de médiation qatariens.

Vendredi, au moins 11 Américains seraient retenus captifs par le Hamas.

