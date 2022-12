L’ancien COO de Theranos Balwani condamné à près de 13 ans de prison

Ramesh “Sunny” Balwani, ancien COO et président de la start-up de tests sanguins ratée Theranos, a été condamné mercredi à près de 13 ans de prison.

Balwani était reconnu coupable des 12 chefs d’accusation auxquels il a été confronté cet été, dont 10 chefs de fraude électronique et deux chefs de complot en vue de commettre une fraude électronique.

Elizabeth Holmes, l’ancienne PDG de Theranos qui avait également eu une relation amoureuse avec Balwani, a récemment été condamnée à plus de 11 ans de prison pour avoir fraudé des investisseurs. Elle a été reconnue coupable de quatre des 11 accusations portées contre elle au début de cette année. Holmes et Balwani auraient pu écoper jusqu’à 20 ans de prison.

Selon le Presse associée, l’avocat de Balwani a indiqué qu’il ferait probablement appel. Holmes, qui est actuellement enceinte de son deuxième enfant, a déjà entamé le processus pour faire appel de sa condamnation.

Theranos a été fondée en 2003 et Balwani a rejoint l’entreprise en 2009. Elle a promis que sa technologie pourrait effectuer une variété de tests sanguins avec un petit échantillon, générant d’énormes quantités de dollars des investisseurs et conclure des accords avec des géants de l’industrie comme Walgreens.

En 2015, John Carreyrou du Wall Street Journal a lancé une série d’articles d’investigation sur la précision de la technologie Edison de Theranos, révélant que la plupart de ses tests ont été effectués sur des machines traditionnelles.

Trois ans plus tard, la Securities and Exchange Commission a accusé Holmes et Balwani de “fraude massive”. L’entreprise a commencé sa fermeture environ six mois plus tard.

La condamnation de Balwani marque le dernier chapitre de la saga scandaleuse de Theranos, qui a soulevé des inquiétudes quant à l’utilisation de la philosophie “avancer vite et casser les choses” de la Silicon Valley dans les soins de santé.

“Je pense [for] quiconque entre dans le secteur de la santé, vous prêtez un certain serment et vous vous fixez certaines normes », a déclaré la dénonciatrice de Theranos, Erika Cheung. lors d’un événement en 2019. “C’est en grande partie pour protéger les patients. … Dans mon cas, je testais des patients avec une technologie en laquelle je ne me faisais pas confiance. Je ne la testerais pas sur les membres de ma famille, [and] alors être censé les donner au public était une ligne que je n’étais pas prêt à franchir.”