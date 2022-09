L’ancien conseiller principal d’Obama guide le lobbying et la stratégie politique de la société londonienne de crypto-monnaie

Jim Messina, l’ancien chef de cabinet adjoint du président Barack Obama, apporte des conseils de lobbying importants à une plateforme de trading de crypto-monnaie basée à Londres alors que l’industrie se prépare à de nouvelles réglementations aux États-Unis et à l’étranger.

L’agent politique vétéran a rejoint le conseil d’administration de Blockchain.com au début de l’année dernière, devenant un conseiller clé sur ses relations gouvernementales et sa stratégie politique, a déclaré le directeur commercial Lane Kasselman dans une interview avec CNBC.

L’industrie de la cryptographie a intensifié son lobbying dans le monde entier avec des réglementations potentiellement strictes à l’horizon. L’administration Biden a publié son cadre sur les réglementations américaines potentielles en matière de cryptographie plus tôt ce mois-ci, y compris des moyens qui pourraient aider à lutter contre la fraude.

Kasselman a décrit Messine comme un guide essentiel pour le lobbying de l’entreprise et les efforts politiques globaux. Il a noté que Messina n’est pas un lobbyiste enregistré, mais conseille souvent son équipe sur la stratégie de lobbying.

“Vous pouvez dire que nous sommes probablement l’une des entreprises les plus prolifiques en matière d’engagement des politiques publiques liées à la cryptographie à l’échelle mondiale, certainement aux États-Unis et en Europe occidentale. C’est le résultat direct de Jim et de ses conseils sur ce front”, a déclaré Kasselman. . Messina, qui était chef de cabinet adjoint d’Obama, est maintenant le PDG de la société de conseil The Messina Group.

Bien que Messina ne soit pas un lobbyiste enregistré, le groupe Messina a fourni des conseils sur le lobbying et d’autres questions politiques à Uber, Pillpack, Airbnb, Google, Delta Air Lines et Hutchison Whampoa, selon une liste de clients sur son site Web.

Au-delà de son mandat de conseiller d’Obama, le cabinet de Messine a également conseillé de puissants responsables gouvernementaux, notamment les anciens Premiers ministres britanniques Theresa May et David Cameron, ainsi que le Mexicain Enrique Peña Nieto, l’Argentin Mauricio Macri et l’Italien Matteo Renzi. Messine tweeté des photos de lui à la Maison Blanche alors qu’Obama et l’ancienne Première Dame Michelle Obama avaient leurs portraits officiels révélés.

Kasselman attribue à Messine le mérite d’avoir embauché Ian Mair en tant que responsable de la politique américaine de Blockchain.com et Giles Swan pour diriger sa politique européenne. Blockchain.com, qui maintient le siège social américain à Miami, faisait également partie d’un groupe de sociétés de cryptographie qui fait pression éléments de la Loi sur les actifs financiers numériques, ce qui renforcerait la surveillance de l’industrie en Californie, où sont basées de nombreuses entreprises de cryptographie basées aux États-Unis. Ils “ont proposé des amendements et des commentaires” après le dépôt du projet de loi, a déclaré Kasselman. Il a déclaré que leur “objectif principal d’amendement” était la “période de mise en œuvre” du projet de loi.

S’il est promulgué par le gouverneur Gavin Newsom, le projet de loi entrera en vigueur en 2025 et obligera les entreprises, telles que les échanges d’actifs numériques, à obtenir des licences par l’intermédiaire du Département de la protection financière et de l’innovation de l’État.

Kasselman a également noté que Messine les avait guidés sur la meilleure façon de faire pression sur le Parlement européen sur sa réglementation crypto connue sous le nom de règles des marchés des crypto-actifs.

Kasselman a déclaré qu’ils avaient gagné leur dernière bataille avec les membres du Parlement et leur personnel alors que l’UE décidait “si elle déciderait ou non de rendre illégaux les portefeuilles non privatifs”, a-t-il déclaré. Ces types de portefeuilles numériques, dont Blockchain.com fait la promotion sur son site Web, agissent effectivement comme un compte d’épargne crypto ultra sécurisé.

“Il est au cœur de notre conviction commerciale que nous devrions donner aux gens le contrôle de leurs actifs et les protéger de toute autre ingérence potentielle. Et Jim nous a vraiment fait réfléchir” quel est cet argument, qu’est-ce qui va marcher à Bruxelles? Qu’est-ce que ces membres du Parlement s’inquiètent et comment répondons-nous à ces préoccupations? », a déclaré Kasselman. “Et à la suite de ses conseils, après avoir travaillé avec des chefs d’État à travers l’Europe pendant des années, nous avons élaboré, je ne veux pas appeler cela une campagne, mais une sorte d’argument dans lequel nous sommes entrés et avons rencontré certains des ministres et a gagné.”

Swan, responsable de la politique européenne de la société, a rencontré le personnel de la commissaire européenne aux services financiers, Mairead McGuinness, en mai pour discuter de la soi-disant réglementation des transferts de fonds, selon un rapport de divulgation. McGuiness a critiqué les crypto-monnaies et a déclaré que les actifs numériques étaient “l’un des moyens les plus récents de blanchir de l’argent” dans un tweet l’année dernière.