L’ancien conseiller municipal d’Anaheim, Jordan Brandman, retrouvé mort à son domicile

Jordan Brandman, ancien conseiller municipal d’Anaheim, devenu le premier membre ouvertement gay du conseil municipal après sa première élection en 2012, a été retrouvé mort à son domicile vendredi soir, ont indiqué des responsables.

La police s’est rendue au domicile de Brandman vers 19h45 après avoir reçu une demande de contrôle social, selon un communiqué de la ville. Les agents ont trouvé Brandman, 43 ans, inconscient.

Il n’y a eu aucun signe d’acte criminel, mais la cause du décès fait toujours l’objet d’une enquête, ont indiqué les autorités.

« C’est avec tristesse et tristesse que nous avons appris le décès de l’ancien membre du conseil Brandman », a déclaré la maire d’Anaheim, Ashleigh Aitken, dans un communiqué de presse. « Toute perte de vie dans notre ville est une tragédie, et mon cœur va à tous ceux qui ont connu Jordan et qui font aujourd’hui face à l’annonce de son décès. »

Après avoir purgé son premier mandat, Brandman a perdu sa candidature à la réélection en 2016 par 72 voix. Il a obtenu un nouvel emploi dans un cabinet de conseil détenu en copropriété par un éminent lobbyiste qui travaillait à Anaheim.

Brandman a été réélu au conseil en 2018. Mais il a démissionné en 2021 après que des textes qu’il a envoyés utilisant un langage grossier et sexiste pour dénigrer un autre membre du conseil soient devenus publics.

Brandman a été aux prises avec des problèmes de santé mentale au cours de son deuxième mandat et a pris un congé de son travail à un moment donné.

La police a effectué des contrôles sociaux dans son appartement à deux reprises au cours de cette période.

Le conseiller municipal de Buena Park, Connor Traut, a déclaré samedi qu’il considérait Brandman comme un ami proche.

« Même à l’époque où il semblait que tout son monde s’effondrait autour de lui, il avait un cœur très attentionné », a déclaré Traut. « Jordan représentait le monde pour beaucoup de gens. Je ne serais pas là où je suis sans lui. »

Traut a mentionné que Brandman semblait optimiste pour l’avenir, d’autant plus que son ami a récemment emménagé dans une nouvelle maison. Traut avait prévu une visite surprise pour une pendaison de crémaillère à Brandman lorsqu’il a appris son décès.

La mort de Brandman survient au milieu d’une vaste enquête du FBI sur la corruption politique à Anaheim qui est devenue publique en 2022.

Depuis, trois personnes ont plaidé coupables d’accusations criminelles liées à la corruption, dont Harry Sidhu, l’ancien maire de la ville.

Avant sa mort, Brandman a raconté au Times un récit révélateur de l’influence considérable des lobbyistes sur la politique de la ville, basé sur ses expériences au pouvoir.