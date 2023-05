L’ancien conseiller du Premier ministre affirme que rien n’indique que le Canada a été invité à rejoindre le pacte de défense AUKUS

Le Canada a été exclu du pacte trilatéral de défense et de sécurité connu sous le nom d’AUKUS – et un nouveau rapport d’un groupe de réflexion américain respecté indique qu’Ottawa doit surmonter son apparente indifférence à l’égard de l’accord ou risquer d’être laissé pour compte par ses alliés.

Le rapport d’analyse, publié mardi en ligne par le Center for Strategic and International Studies, basé à Washington, a été co-écrit par Vincent Rigby, un ancien conseiller à la sécurité nationale et au renseignement du premier ministre Justin Trudeau.

Le rapport n’a tiré aucun coup.

« Le rythme glacial auquel le Canada semble s’adapter aux réalités de la concurrence moderne entre les grandes puissances l’a laissé loin derrière la courbe, avec des conséquences à la fois pour la réputation d’Ottawa parmi ses alliés et sa capacité à protéger le territoire canadien, sa souveraineté et à contribuer au développement mondial. la paix et la stabilité », indique le rapport, qui examine les raisons pour lesquelles le Canada a été exclu de l’AUKUS.

« La réponse simple est qu’Ottawa n’a apparemment pas été invité. »

Plusieurs sources de la défense et de la diplomatie ont déclaré que le Canada n’avait pas été invité à participer avant l’annonce officielle du pacte par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie en septembre 2021.

CBC News ne nomme pas les sources d’information confidentielles car elles ne sont pas autorisées à parler publiquement.

Rigby a déclaré qu’il ne voyait aucune indication que le Canada était sur le point d’être invité à se joindre à l’arrangement qui est devenu AUKUS quelques mois seulement avant son annonce.

« Rien n’indiquait quand j’étais conseiller à la sécurité nationale et au renseignement » qu’un accord était en cours, a déclaré Rigby, dont le mandat en tant que conseiller à la sécurité nationale et au renseignement de Trudeau s’est terminé en juin 2021. (Il a complètement pris sa retraite de la fonction publique en septembre 2021 .)

Rigby a déclaré que pendant qu’il travaillait avec Trudeau, il avait des « discussions régulières » avec les alliés du Canada dans le partenariat de partage de renseignements Five Eyes – le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande – et l’idée d’une adhésion à AUKUS n’a jamais été évoquée.

« J’ai eu des discussions régulières avec mes homologues aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie. Nous avons parlé de l’environnement de la menace », a-t-il déclaré. « Nous avons parlé de la façon dont nous, en tant que partenariat Five Eyes, devions faire plus en termes de réponse aux menaces extérieures, y compris de la Chine, y compris dans la région indo-pacifique.

Le Canada n’est pas considéré comme un « joueur important »

« Mais en termes de rapprochement et de concentration sur la capacité sous-marine ou sur la défense plus large, la coopération technologique, cela ne s’est pas produit sous ma direction. »

Il a dit que si le Canada n’a pas été invité à participer à AUKUS dans les semaines suivant son départ du gouvernement, cela « en dit long sur la façon dont le Canada est perçu par ses alliés à l’heure actuelle… qu’on ne nous voit pas nécessairement comme un acteur important sur la scène internationale et en particulier dans la région Indo-Pacifique. »

L’ancien premier ministre australien Malcolm Turnbull a déclaré à CBC News qu’il croyait comprendre que le Canada n’avait pas été invité en raison de son aversion de longue date pour l’acquisition de sous-marins nucléaires.

L’ancien Premier ministre australien Malcolm Turnbull : « Je peux comprendre pourquoi les Canadiens sont vraiment perplexes quant à la raison pour laquelle ils n’ont pas été mis au courant. » (Rick Rycroft/Associated Press)

« L’initiative d’AUKUS est née parce que le gouvernement australien de l’époque, dirigé par M. [Scott] Morrison, voulait rompre le contrat avec la France et voulait procéder à la propulsion nucléaire navale », a déclaré Turnbull, faisant référence au précédent plan de son pays d’acheter des sous-marins conventionnels à la France. Ce plan a été annulé en faveur de l’arrangement AUKUS.

« Ils ont commencé par des discussions avec les Britanniques et … puis ils ont ensuite trouvé le chemin de Washington », a ajouté Turnbull.

Le pacte AUKUS comporte deux volets principaux ou « piliers »: l’acquisition par l’Australie de la technologie des sous-marins nucléaires américains et britanniques, et les transferts de technologie et de renseignement militaires.

Turnbull a déclaré que puisque le Canada n’exploite ni ne fabrique de sous-marins nucléaires, ou n’aspire pas à construire une flotte nucléaire, cela ne faisait pas partie du dialogue.

« Je peux comprendre pourquoi les Canadiens sont vraiment perplexes quant à la raison pour laquelle ils n’ont pas été mis au courant », a-t-il déclaré, soulignant que le Canada a beaucoup d’expérience dans le domaine de la technologie de l’énergie nucléaire. « Le Canada a une expérience nucléaire considérable et étendue en termes d’exploitation de centrales nucléaires civiles. L’Australie n’en a pas. »

« Cela nous a pris par surprise »

L’évaluation de Turnbull concorde avec la perception des événements de l’ancien diplomate canadien Colin Robertson.

« Cela nous a pris par surprise, mais le [political] baume était, eh bien, nous avons une relation privilégiée avec les États-Unis, nous n’en avons pas vraiment besoin », a déclaré Robertson, maintenant vice-président de l’Institut canadien des affaires mondiales, un groupe de réflexion basé à Ottawa qui a parfois accueilli événements parrainés par des entrepreneurs de la défense.

Le rapport du Centre d’études stratégiques et internationales a déclaré que le Canada aurait été découragé par le coût d’acquisition et d’entretien d’une sous-flotte nucléaire par l’intermédiaire d’AUKUS.

Sur cette photo fournie par l’US Navy, le sous-marin d’attaque rapide de classe Virginia USS Missouri (SSN 780) quitte la base commune Pearl Harbor-Hickam pour un déploiement le 1er septembre 2021. (Amanda R. Gray/US Navy via AP)

« L’indifférence apparente du Canada envers AUKUS semble provenir d’une combinaison de choc adhésif et d’une compréhension inadéquate des avantages à tirer de l’accord », indique le rapport, qui note que la partie sous-marine de l’accord pourrait coûter à l’Australie entre 268 $ milliards et 368 milliards de dollars australiens (179 milliards de dollars et 245 milliards de dollars américains) sur une période de 30 ans.

Lors d’un événement lundi au quartier général de la Défense nationale à Ottawa, on a demandé à la ministre de la Défense Anita Anand si le Canada avait été avisé ou invité à se joindre à l’AUKUS. Elle évita de répondre à la question.

REGARDER: La ministre de la Défense Anita Anand sur le Canada et AUKUS

On demande au ministre de la Défense si le Canada a demandé à rejoindre l’AUKUS Répondant aux questions quant à savoir si le Canada a officiellement demandé à faire partie d’AUKUS, la ministre de la Défense nationale Anita Anand a déclaré que le Canada était « très intéressé à continuer de travailler avec nos alliés, y compris l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni ».

« Comme je l’ai mentionné, nous sommes très intéressés à continuer de travailler avec nos alliés, y compris l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, en termes de capacités dans les technologies de pointe, d’innovation dans l’IA et les technologies quantiques », a déclaré Anand.

Le Canada a signalé qu’il souhaitait approfondir sa coopération avec des alliés dans le domaine de l’intelligence artificielle et d’autres technologies de pointe non liées au programme nucléaire.

Robertson a dit qu’il doutait que les alliés du Canada soient impatients de le voir à la table pour la partie transfert de technologie et partage de renseignements de l’accord.

« Je ne pense pas que les Australiens veuillent nous voir entrer », a-t-il dit, ajoutant que les Américains pourraient admettre le Canada « si nous les poussons assez fort ». Il a dit que le soutien des États-Unis serait probablement conditionnel à ce que le Canada fasse preuve de plus d’initiative pour atteindre les objectifs de modernisation du NORAD dans l’Arctique.

Turnbull, cependant, a fait valoir qu’il est dans l’intérêt de tous les alliés de laisser le Canada, et peut-être la Nouvelle-Zélande, se joindre aux aspects non nucléaires de l’arrangement.

« Vaut-il mieux que le Canada ne participe pas au partenariat avec le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis pour construire des sous-marins à propulsion nucléaire? C’est une question à laquelle seuls les Canadiens peuvent répondre », a déclaré Turnbull.

L’ancien Premier ministre a souligné que la relation de défense entre les membres de l’alliance Five Eyes « est déjà si étroite. Beaucoup de gens se sont demandé comment il était possible qu’elle se rapproche davantage.

« Mais si cela peut être plus proche, si la collaboration, la collaboration technologique peut devenir plus transparente, cela ne peut être qu’une bonne chose. »

« Le Canada a beaucoup à offrir à AUKUS »

Le rapport du Centre d’études stratégiques et internationales est d’accord. Il a déclaré que certaines des politiques et initiatives du Canada, en particulier celles liées à la possession et à l’exploitation de minéraux essentiels, en font un partenaire potentiel important.

« Le Canada a beaucoup à offrir à AUKUS, et vice versa », indique le rapport.

« Mais trouver le juste équilibre reste un défi pour les deux parties. Pour l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, ouvrir trop tôt la porte à trop de partenaires risque de rendre l’accord trop large et trop lourd. »

Pour le Canada, selon le rapport, l’inconvénient d’adhérer à AUKUS serait « des demandes à long terme d’augmentations spectaculaires des dépenses de défense qui pourraient ne pas être faciles à accepter pour Ottawa et le grand public ».

Les conséquences de la non-adhésion pourraient être encore moins acceptables, selon le rapport.

« Au-delà des atteintes à la réputation, la faible position du Canada en matière de sécurité face aux défis croissants des puissances revanchardes et révisionnistes compromettra les intérêts nationaux canadiens, comme on peut le voir avec les actions agressives de la Russie dans l’Arctique et les activités chinoises de plus en plus hostiles au Canada, y compris l’ingérence électorale. »