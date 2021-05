L’ancien conseiller d’Obama Seth Andrew en pourparlers pour résoudre le vol des écoles à charte

« L’avocat de la défense et le gouvernement discutent d’une éventuelle décision concernant cette affaire et d’autres questions », a écrit le procureur américain adjoint Ryan Finkel dans un dossier judiciaire.

Democracy Prep a déclaré avoir pris connaissance des retraits non autorisés et a ensuite contacté les autorités.

Sans les plus de 142 000 dollars de fonds prétendument volés qu’il a déposés auprès du prêteur, « Andrew n’aurait eu droit qu’à une déduction du taux d’intérêt de 0,375 % », a noté le mois dernier le bureau du procureur américain du district sud de New York.

Andrew et Zak ont ​​obtenu un taux hypothécaire de seulement 2,5 %, soit 0,5 % de moins que ce qu’ils auraient dû payer, en raison du dépôt de plus d’un million de dollars auprès du prêteur.

Andrew aurait ensuite utilisé la majeure partie de cet argent pour maintenir un compte bancaire minimum, ce qui lui a donné un taux d’intérêt plus avantageux sur l’hypothèque de 1,776 million de dollars pour la résidence de Manhattan qu’il partage avec sa femme, la présentatrice de CBS News Lana Zak.

Ces discussions, qui pourraient impliquer un éventuel accord de plaidoyer avec Andrew, ont été révélées un mois seulement après son arrestation dans le cadre d’une plainte pénale à New York pour fraude électronique, blanchiment d’argent et fausses déclarations à une institution financière.

Les procureurs fédéraux et un avocat de l’ancien conseiller en éducation d’Obama à la Maison Blanche, Seth Andrew, sont en pourparlers sur la possibilité d’éliminer l’affaire pénale qui l’accuse d’avoir arnaqué un réseau d’écoles à charte qu’il a fondé de 218 000 $, a révélé un dossier judiciaire.

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC:

Une décision dans une affaire pénale fait généralement référence à un plaidoyer de culpabilité, à un acquittement au procès ou, moins fréquemment, au rejet des accusations par les procureurs.

Il est courant que les procureurs et les avocats de la défense discutent d’un éventuel accord de plaidoyer, mais ces discussions ne se terminent pas toujours par un accord.

Un porte-parole du bureau du procureur américain pour le district sud de New York n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

CNBC a également demandé des commentaires à l’avocat d’Andrew, Edward Kim.

André jusqu’à son arrestation avait été PDG de Democracy Builders, un groupe qui se présente comme un « studio du secteur social qui a lancé plus d’un milliard de dollars dans des entreprises qui changent le visage de l’éducation, de la démocratie et de la technologie dans le monde ».

Les bâtisseurs de la démocratie en 2020 ont acheté l’ancien campus du Marlboro College à Marlboro, Vermont, pour plus de 1,7 million de dollars, dans le but d’y créer une école baptisée Degrés de liberté.

Le groupe a destitué Andrew en tant que président de son conseil d’administration et a restreint son accès à tous les comptes financiers après avoir appris son arrestation.

Natasha Trivers, l’actuelle PDG du réseau des écoles à charte, Democracy Prep, a déclaré le mois dernier dans un e-mail aux familles du réseau que « les actions présumées d’Andrew sont une profonde trahison de tout ce que nous défendons et pour vous et vos enfants, les universitaires et familles que nous servons. »

Trivers a ajouté: « Les finances du réseau restent solides et à aucun moment les activités de Seth Andrew n’ont eu d’effet négatif sur nos universitaires ou le fonctionnement de nos écoles. »