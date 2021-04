Seth Andrew, qui a été conseiller en éducation à la Maison Blanche d’Obama, a été arrêté mardi matin pour avoir comploté pour voler 218 005 $ à un réseau d’écoles publiques à charte qu’il fondé, ont déclaré les autorités fédérales.

Andrew, âgé de 42 ans, a été arrêté à New York et doit comparaître plus tard dans la journée devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Andrew, qui a fondé Écoles publiques de préparation à la démocratie en 2005, est accusé d’avoir utilisé plus de la moitié de l’argent prétendument volé de ce réseau pour maintenir un compte bancaire minimum qui lui a donné un taux d’intérêt plus favorable pour son prêt hypothécaire.

Andrew, qui est marié à la présentatrice de CBS News Lana Zak, est accusé de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de fausses déclarations à une institution financière, selon le bureau du procureur américain du district sud de New York, qui poursuit l’affaire.

Zak n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’avocat de la défense pénale d’Andrew, Michael Yaeger, a déclaré à CNBC qu’Andrew « plaiderait non coupable aujourd’hui ».

Natasha Trivers, l’actuelle PDG de Democracy Prep, dans un e-mail adressé aux familles, aux anciens et aux universitaires du réseau, a déclaré qu’une « série de garanties financières » instituées après sa prise de fonction en 2019 « avait conduit directement à la découverte des retraits non autorisés de Seth. . «

Democracy Prep a alors informé les autorités et a coopéré à l’enquête criminelle, a-t-elle déclaré.

« Seth a quitté notre réseau en 2013 », a écrit Trivers. << Ses actes présumés sont une trahison profonde de tout ce que nous défendons et envers vous et vos enfants, les universitaires et les familles que nous servons. Pour être clair, à aucun moment les crimes allégués n'ont posé de risque pour nos étudiants, notre personnel ou nos opérations de quelque manière que."

Trivers a ajouté: « Les finances du réseau restent solides, et à aucun moment aucune des activités de Seth Andrew n’a eu d’effet négatif sur nos universitaires ou le fonctionnement de nos écoles. »

Democracy Prep gère des écoles dans le Bronx et Harlem à New York, ainsi qu’à Camden, New Jersey, Las Vegas, San Antonio et Baton Rouge.

Andrew est actuellement PDG de Democracy Builders, qui se présente comme un «studio du secteur social qui a lancé plus d’un milliard de dollars dans des entreprises qui changent le visage de l’éducation, de la démocratie et de la technologie dans le monde».

Dans un communiqué, l’avocate américaine Audrey Strauss a déclaré: « Seth Andrew a abusé de sa position de fondateur d’un réseau d’écoles à charte pour voler les mêmes écoles qu’il a contribué à créer. »

« Andrew aurait non seulement volé l’argent des écoles, mais aussi utilisé les fonds volés pour obtenir une économie sur une hypothèque pour un appartement de plusieurs millions de dollars à Manhattan », a déclaré Strauss.