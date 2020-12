L’ancien conseiller de Trump, George Papadopoulos, a déclaré qu’il serait « honoré » de recevoir une grâce du président, alors que la spéculation grandit selon laquelle il en accordera davantage au cours de ses dernières semaines au pouvoir.

Le républicain Papadopoulos, de Chicago, a été arrêté dans le cadre de l’enquête sur l’ingérence de la Russie dans l’élection présidentielle de 2016.

L’ancien conseiller en politique étrangère, qui a plaidé coupable d’avoir fait de fausses déclarations aux agents du FBI et a purgé 12 jours dans une prison fédérale en 2018, serait sur la liste des grâces potentielles du président.

L’infraction restera dans son dossier à vie à moins que Trump ne le pardonne pour ses actes.

Les paroles de Padadopoulos interviennent une semaine après que Trump a gracié son ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn.

La grâce, l’un des 29 que Trump a accordés, a suscité des spéculations sur le fait que d’autres pourraient être les prochains alors que le président devrait examiner la liste croissante de demandes au cours de ses dernières semaines en fonction.

Flynn a été condamné dans des affaires découlant de l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur la Russie, tout comme Papadopoulos et un autre conseiller de Trump, Rick Gates.

Papadopoulos a déclaré à Abc7 Chicago: « Le président est manifestement très peu orthodoxe dans l’exécution de son pouvoir de grâce ou de son pouvoir de commutation, ce qui évite parfois de suivre les procédures normales alors que d’autres présidents auraient pu souhaiter que les demandes de pardon soient soumises.

J’espère qu’une fois que les faits seront tous connus, s’ils soutiennent ce que je crois être une conclusion logique d’un pardon. Je serais honoré d’en accepter un.

Papadopoulos a qualifié son cas d » ‘accusation mensongère’ ‘et a déclaré que dans la plupart des cas, il aurait été traité comme un cas mineur pour lequel « la plupart n’obtiendront que la probation’ ‘.

L’ancien conseiller de Trump est allé à la prison fédérale pendant 12 jours dans le Wisconsin en 2018 et sa femme Simona (photographiée ensemble) a fait campagne en son nom

Il pense qu’en raison de l’ampleur de l’enquête, il a fini par purger moins de deux semaines dans une prison du Wisconsin.

Alors que l’ex-conseiller espère une grâce, il a déclaré que ce qui l’intéressait le plus était de blanchir son nom afin que les États-Unis puissent avoir « une vue d’ensemble ».

En particulier, il a dit qu’un pardon signifierait beaucoup pour sa femme Simona, qui a fait campagne pour lui après son arrestation.

Elle s’est rendue sur Twitter la semaine dernière, en publiant: « Tout ce que je veux pour Noël, c’est la justice. À partir d’un pardon bien mérité pour mon mari.

Papadopoulos a plaidé coupable d’avoir fait de fausses déclarations aux agents du FBI sur le moment et la signification possible de ses contacts en 2016 concernant les relations américano-russes et la campagne de Trump.

Il a purgé douze jours dans une prison fédérale, puis a été mis en liberté surveillée de 12 mois.

En plus de Padadopoulos (à droite), l’ancien conseiller de la campagne Trump, Rick Gates (à gauche), qui, comme Flynn, a été condamné dans des affaires découlant de l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur la Russie, sollicite une grâce.

Parmi les autres demandeurs de pardon figurent l’ancien directeur de campagne de Trump, Paul Manafort, et le conseiller Rick Gates.

Gates a plaidé coupable de complot contre les États-Unis et de fausses déclarations lors de l’enquête sur l’ingérence de la Russie dans les élections de 2016. Le 17 décembre 2019, il a été condamné à 45 jours de prison et à trois ans de probation.

Gates et Padapoulos ont tous deux des liens avec Manafort, qui purge une peine après avoir été reconnu coupable de complot en vue de frauder les États-Unis et de falsification de témoins. Il est confiné à domicile en raison du coronavirus.

Steve Bannon, son ancien conseiller à la Maison Blanche, inculpé en août pour escroquerie des donateurs concernant une campagne visant à aider à financer l’objectif de Trump de construire un mur le long de la frontière avec le Mexique, et Elliott Broidy, un des principaux fonds du GOP, font également partie du cercle de Trump. éleveur, qui a plaidé coupable le mois dernier dans une affaire de lobbying étranger.

Mais les avocats et autres personnes qui ont été en contact avec la Maison Blanche ont déclaré au New York Times qu’ils prévoyaient que le président utilisera son pouvoir de pardon dans les cas qui vont au-delà de ceux impliquant l’enquête de Mueller et la longue liste d’aides et d’associés qui ont été légalisés. ennuis depuis sa première candidature à la Maison Blanche.

Plusieurs groupes travaillent avec Kushner, gendre et conseiller de Trump, dans le but d’annoncer jusqu’à des centaines de commutations pour les délinquants actuellement en prison pour des crimes allant de la condamnation pour drogue non violente à la fraude postale et au blanchiment d’argent.

« Des listes de personnes sont en cours de diffusion », a déclaré au Times Brandon Sample, un avocat du Vermont spécialisé dans les grâces présidentielles et qui a soumis plusieurs noms de personnes à prendre en considération.

Parmi les autres demandeurs de grâce, citons Joseph Maldonado-Passage, l’ancien propriétaire du zoo de l’Oklahoma, mieux connu sous le nom de Joe Exotic, qui a joué dans le documentaire Netflix « Tiger King ».

Il est condamné à 22 ans de prison pour avoir tenté d’engager un tueur à gages pour tuer un militant des droits des animaux. Son équipe a essayé d’attirer l’attention de Trump à travers des apparitions sur Fox News et une visite au Trump International Hotel à Washington où ils ont accumulé un onglet d’environ 10000 $.

En avril, Trump a déclaré qu’il « examinerait » une grâce pour le soi-disant Tiger King.

La famille de Flynn a publié cette déclaration qu’il a partagée sur Twitter

Après avoir gracié Flynn, Trump a partagé mercredi un tweet du membre du Congrès républicain Matt Gaetz, l’un de ses plus proches alliés à Capitol Hill, qui a déclaré que le président devrait également envisager une grâce pour lui-même.

« Le président Trump devrait pardonner à Flynn, la dinde de Thanksgiving, et tout le monde de lui-même, à son administrateur, à Joe Exotic s’il le faut », a écrit Gaetz.

La famille de Flynn a publié mercredi une déclaration exprimant sa profonde gratitude au président Trump pour lui avoir pardonné.

On s’est demandé si Trump se pardonnerait d’éventuelles enquêtes fédérales sur ses activités commerciales et ses impôts, ce qui ne le dispenserait d’aucune enquête de la part des responsables de l’État de New York.

Les juristes doutent de la constitutionnalité d’une telle initiative et beaucoup pensent que la Cour suprême l’annulerait.

Et le président élu Joe Biden a déclaré à Lester Holt de NBC qu’il ne pousserait pas son propre ministère de la Justice à s’en prendre à Trump, certains démocrates appelant à des enquêtes.