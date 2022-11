L’ancien conseiller de Trump acquitté des accusations d’avoir agi en tant qu’agent émirati

L’issue du procès a été prévue à certains égards avant même que le jury ne reçoive l’affaire mercredi.

Vers la fin du procès, le jury a envoyé un message inquiétant au gouvernement. Un matin, avant que le jury n’entre dans la salle d’audience, le juge Brian M. Cogan a déclaré aux parties réunies que “quelques-uns des jurés” avaient signalé à son personnel qu’ils “sentaient que le gouvernement les dévisageait et qu’ils devenaient un peu mal à l’aise”. .”

Et avant l’entrée du jury mardi matin, le juge Cogan a déclaré que de nombreuses théories du gouvernement étaient “juste sur la ligne de déduction inadmissible”. C’était une déclaration brutale, suggérant ses doutes quant à la solidité de l’affaire.

Les gouvernements étrangers cherchant un statut privilégié auprès des administrations présidentielles américaines n’ont rien de nouveau. Les nations les plus riches, dont les Émirats, ont tenté d’exercer une influence sur la politique et la culture américaines en faisant d’importants dons aux universités et aux groupes de réflexion, et en engageant des armées de lobbyistes pour orienter la législation à Washington.

Mais sous l’administration Trump, certains pays du golfe Persique ont intensifié leurs efforts pour avoir accès au président, à ses principaux collaborateurs et à d’autres dans leur orbite, dont beaucoup avaient peu d’expérience en politique étrangère et étaient considérés comme particulièrement susceptibles d’être influencés.

“Ce n’est pas un jeu”, a déclaré mardi Sam Nitze, un procureur, dans sa réfutation, notant les questions internationales importantes qui ont émergé lors du procès – la guerre au Yémen, le blocus du Qatar, la plate-forme du Parti républicain. “Cette affaire concerne une trahison des intérêts des États-Unis.”

Alors que le ministère de la Justice intensifiait ses poursuites dans les affaires d’influence étrangère, il a rencontré un succès mitigé.

En 2019, Bijan Rafiekian – l’ancien partenaire commercial de l’ancien conseiller à la sécurité nationale de M. Trump, Michael Flynn – a été reconnu coupable d’avoir agi en tant qu’agent non divulgué de la Turquie et d’accusations liées au lobbying. Cette année, M. Rafiekian a obtenu un nouveau procès.