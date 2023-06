L’ancien conseiller antitrust de Biden explique pourquoi la fusion PGA Tour-LIV Golf pourrait être bloquée

Le monde du golf a été secoué cette semaine par l’annonce de la fusion du PGA Tour, du DP World Tour d’Europe et du projet controversé de LIV Golf d’Arabie saoudite. Ou, comme le dit le PGA Tour, « unifiez le jeu de golf ». Le commissaire du PGA Tour Jay Monahan – qui en tant que récemment comme il y a un an utilisait les attentats du 11 septembre, menés principalement par des citoyens saoudiens, pour critiquer les joueurs du PGA Tour qui avaient sauté sur LIV – formulé un peu différemment : « enlevez le concurrent du plateau ».

Les entités impliquées n’ont pas finalisé les termes de l’accord et il faudra l’approbation de diverses parties prenantes, comme le conseil d’administration du PGA Tour, avant de pouvoir aller de l’avant. Mais même si c’est le cas, il peut y avoir un autre danger à venir : les régulateurs antitrust, qui ont généralement adopté une position plus contradictoire sur la consolidation des entreprises au cours des dernières années. Ils pourraient ne pas être ravis que le jeu (et les affaires) du golf soit «unifié».

Tim Wu est un professeur de droit de Columbia qui est l’un des leaders d’un mouvement de réforme antitrust qui aimerait voir la politique de concurrence américaine revenir à ses racines d’avant les années 1980, lorsque les régulateurs et les responsables de l’application de la loi antitrust ont adopté une position plus opposée aux grandes fusions et à la consolidation des entreprises. . il est assez douteux que les autorités antitrust approuveront l’accord.

Wu sait de quoi il parle, d’autant plus qu’il est un ancien conseiller en concurrence du président Biden qui a contribué à façonner les politiques de l’administration en matière de concurrence, notamment en rédigeant le vaste décret exécutif conçu pour la promouvoir.

Vox a demandé à Wu d’élaborer sur certains de ces points et d’expliquer aux Américains qui ne regardent pas le golf pourquoi cette fusion proposée devrait être importante pour eux. Cette interview a été légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Sara Morrisson

La loi antitrust couvre-t-elle le sport ?

Tim Wu

Oui. C’est une entreprise.

Sara Morrisson

Est-ce une fusion ? Le PGA Tour l’appelle maintenant un « partenariat ». Quelle est la différence?

Tim Wu

Personne ne sait comment l’accord sera structuré (peut-être même pas les parties qui l’ont accepté). Mais si le résultat – qu’il s’agisse d’une fusion ou d’un partenariat – est un accord de non-concurrence, la loi antitrust s’en souciera. La loi ne se soucie pas de comment vous l’appelez.

Sara Morrisson

Pourquoi les Américains qui ne suivent pas le golf ou le sport devraient-ils s’en soucier ?

Tim Wu

Trois raisons :

D’abord, je pense qu’il y a une question de souveraineté publique. Il est illégal de fusionner en monopole. Que les Saoudiens et la PGA bafouent si effrontément cela soulève des questions fondamentales sur l’état de droit. En d’autres termes, je pense que les gens devraient vouloir savoir que les lois seront appliquées même si le gouvernement saoudien a beaucoup d’argent.

Deuxièmement, ce que nous avons ici est principalement une affaire de travail. Bien que les athlètes professionnels ne soient peut-être pas les travailleurs les plus sympathiques, le fait est que lorsque les employeurs fusionnent, les employés sont généralement blessés. Beaucoup ne se soucient peut-être pas de savoir si un golfeur professionnel gagne moins d’argent, mais il y a aussi d’autres employés, et le principe de défendre les employés contre les fusions qui leur nuiront.

Enfin, l’achat et le contrôle par l’Arabie saoudite d’une grande ligue sportive américaine n’est qu’une question de géopolitique – ce sont des atouts importants, et qui les contrôle compte à des fins de propagande et à d’autres fins.

Sara Morrisson

Le sénateur Mitch McConnell dit que ce n’est « pas une préoccupation gouvernementale ». Pourquoi ne serait-ce pas une préoccupation gouvernementale?

Tim Wu

C’est une chose irresponsable à dire et il a tort. Le Congrès a fait de la monopolisation une « préoccupation gouvernementale » en 1890 lorsqu’il a adopté la loi Sherman. Donc je ne sais pas pourquoi il dirait cela à moins qu’il essaie de faire pression sur les forces de l’ordre, ce qui est également faux.

Sara Morrisson

Les États-Unis ont deux autorités antitrust, le ministère de la Justice et la Federal Trade Commission. Lequel s’en chargera ?

Tim Wu

Le ministère de la Justice.

Il y a aussi une chance extérieure qu’une autre entité, le Comité sur l’investissement étranger aux États-Unis, puisse également y jeter un coup d’œil. Ils rechercheraient des problèmes de sécurité nationale, y compris ceux liés à la collecte de données. Certes, la sécurité nationale n’est pas aussi manifestement impliquée dans l’achat d’une ligue sportive professionnelle que dans l’achat d’une entreprise de semi-conducteurs. Mais cela dit, les ligues sportives sont des propriétés médiatiques précieuses, et les États-Unis ont toujours été préoccupés par la propriété étrangère des principales propriétés médiatiques.

Sara Morrisson

Quelles seront les considérations du DOJ lors de l’examen de cette fusion et de la décision de la bloquer ou non ?

Tim Wu

Comme je l’ai dit, personne ne sait à quoi ressemblera réellement le « partenariat ». Cependant, le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, a donné un indice lorsqu’il a déclaré que l’un des avantages de l’accord était « de retirer le concurrent du tableau ».

Pour cette raison, je pense qu’une grande question sera similaire à l’alliance JetBlue-American Airlines qui vient d’être bloquée : le « partenariat » est-il en fait une fusion ? Plus généralement, cela « élimine-t-il la concurrence » ? Si la réponse est oui, alors l’accord est peut-être mort à l’arrivée, mais je pense que le ministère de la Justice voudra avoir une idée de ce que cela signifiera pour les joueurs et les acheteurs de médias.

Sara Morrisson

Le fait qu’il y ait déjà eu une enquête sur les actions prétendument anticoncurrentielles du PGA Tour contre LIV signifie-t-il quelque chose ? Ou est-ce une table rase?

Tim Wu

Cela signifie qu’ils ont une longueur d’avance.

Sara Morrisson

LIV Golf n’existait même pas il y a quelques années. Est-ce que cela rend cette fusion moins un problème antitrust, puisque ce n’est pas un concurrent de longue date qui quitte l’espace ? Ou est-ce plus un problème, car cela pourrait également être considéré comme le PGA Tour annulant presque immédiatement une menace concurrentielle?

Tim Wu

Je pense que cela peut être tourné dans les deux sens, mais cela ressemble énormément à l’élimination d’un concurrent parvenu. C’est l’une des histoires antitrust classiques : un monopole établi fait face à un challenger parvenu ; finalement, les deux parties reconnaissent qu’il serait préférable pour elles d’arrêter la concurrence et de partager les bénéfices. Mais la loi ne vous permet pas de faire cela.

Sara Morrisson

Y a-t-il un problème de travail? De nombreux membres du mouvement de réforme antitrust – y compris le décret exécutif sur la concurrence Biden – ont déclaré que les problèmes de concurrence devaient inclure l’impact sur le travail. Une chose dont le PGA Tour n’était pas content était la façon dont LIV a attiré les golfeurs avec la promesse de bourses beaucoup plus importantes. Il y a donc une possibilité réelle que les golfeurs obtiennent moins de prix une fois que LIV ne sera plus.

Tim Wu

Cela serait probablement présenté comme une affaire de travail. Le modèle pour présenter cela comme un cas de fusion serait le récent blocage de la fusion Random House/Simon-Schuster. Le ministère de la Justice a poursuivi en justice sur la théorie selon laquelle moins d’acheteurs de travail d’auteur nuiraient aux auteurs, et a gagné sur cette théorie.

Sara Morrisson

Pensez-vous que le DOJ poursuivra pour bloquer cela ? Qu’en est-il du Royaume-Uni et de l’Europe ?

Tim Wu

Cela dépend de la façon dont l’accord est structuré. Mais s’il s’agit d’une simple fusion vers un monopole, il peut y avoir un [international] course pour le bloquer. L’autorité britannique a été agressive.

Sara Morrisson

Le DOJ et la FTC ont clairement indiqué qu’ils adoptaient une approche plus stricte des fusions et de la concurrence que les agences ne l’ont fait sous les dernières administrations. Et nous avons le décret exécutif de Biden, avec lequel vous avez beaucoup à voir. Pourtant, on voit encore des entreprises tenter ces fusions massives, voire audacieuses : JetBlue/AA, JetBlue/Spirit, Microsoft/Activision, Spirit/Frontier, Penguin Random House/Simon & Schuster. Ne prennent-ils pas la FTC et le DOJ au sérieux ? Ou y a-t-il une hypothèse selon laquelle ils iront bien devant les tribunaux?

Tim Wu

Je pense que l’industrie a besoin de temps pour s’adapter. Beaucoup se sont habitués à d’énormes jours de paie et à des parachutes dorés à l’époque du «feu vert» et ne changent pas facilement leurs habitudes. Dites que vous avez un parachute doré de plusieurs millions de dollars qui vous attend [if the merger goes through] — ne voudriez-vous pas essayer de lancer les dés ?

Mais parmi les accords que vous avez mentionnés, deux sont déjà bloqués et les autres sont en difficulté. Il faudra donc peut-être encore quelques coups durs – les vieilles habitudes ont la vie dure.

Sara Morrisson

L’administration Biden a-t-elle accompli ce que vous pensiez pouvoir ou devoir en matière de concurrence, ou a-t-elle échoué? Que reste-t-il à faire qui puisse raisonnablement être fait avant la fin de son premier (ou unique) mandat ?

Tim Wu

Je pense que nous avons bien fait ! L’antitrust était devenu un marigot trop technique – et est maintenant revenu, à mon avis, au premier plan d’une conversation nationale sur l’économie et la façon dont elle devrait être structurée. Avoir le président impliqué dans l’élaboration de la politique antitrust est un gros problème, ce qui nous ramène historiquement à l’approche de FDR. J’ai donc l’impression que nous avons définitivement changé la conversation, changé les institutions et commencé à changer la jurisprudence. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Quant à la suite : c’est un sujet important, mais pendant le reste du mandat, l’administration devrait continuer à apporter de bons, gros et gagnants cas, bloquer les mauvaises fusions et institutionnaliser la direction et les postes au Conseil de la concurrence de la Maison Blanche. Il s’agit simplement de nommer du personnel au Conseil, ce que j’espère qu’ils feront bientôt.

Sara Morrisson

Nous avons eu des projets de loi antitrust lors de la dernière session du Congrès et la plupart d’entre eux n’ont abouti à rien. Ils ont probablement une chance encore pire avec un Congrès divisé. Êtes-vous optimiste que nous obtiendrons quelque chose du Congrès ? Et pensez-vous que la FTC et le DOJ ont ce dont ils ont besoin pour faire le travail si ce n’est pas le cas ?

Tim Wu

J’ai longtemps pensé qu’il était important que la relance de l’antitrust ne dépende pas du Congrès. Attendre le Congrès – évaluer votre succès par l’action ou l’inaction du Congrès – est un gros piège à Washington. Le fait est que le Congrès n’est plus capable de faire ce que veulent les supermajorités d’électeurs, mais est devenu un organe antidémocratique. Alors oui, ce serait bien si le Congrès adoptait une nouvelle législation antitrust ; ce serait aussi bien si le Congrès réparait les soins de santé américains, réformait les lois sur l’immigration, adoptait une loi sur la protection de la vie privée. C’est bon pour dépenser de l’argent, mais c’est tout. Ces questions sont trop importantes pour perdre du temps avec l’offre du Congrès d’organiser le football afin que Charlie Brown puisse le lancer.

Le fait est que le Congrès a agi et a donné d’énormes pouvoirs aux agences en 1890, 1914, 1936 et 1950, sans parler des pouvoirs qu’il a donnés au ministère des Transports, au ministère de l’Agriculture des États-Unis, au Surface Transportation Board et à de nombreuses autres agences. . J’ai plus confiance dans le fait de revenir à ce que le Congrès a demandé lors de l’adoption de ces lois que de rester assis à espérer que ce Congrès puisse surmonter ses nombreux dysfonctionnements.