L’ancien conseil d’administration de Barcelone fait l’objet d’une enquête par le parquet

Le Barça se remet toujours sur et en dehors du terrain. L’équipe de Xavi Hernandez est cinquième de la Liga cette saison et se bat pour se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Sous Bartomeu, des sommes énormes ont été dépensées pour acheter des joueurs comme Philippe Coutinho et Ousmane Dembele, qui n’ont pas réussi à livrer, tandis que l’équipe a chuté de façon spectaculaire, aboutissant à une humiliation 8-2 aux mains du Bayern Munich en août 2020.

Bartomeu a démissionné en octobre 2020 suite à la pression croissante des fans et à une brouille publique avec le joueur vedette Lionel Messi, parti pour le Paris Saint-Germain l’été dernier alors que le Barça n’avait pas les moyens de renouveler son contrat.

Le but du rapport était d’analyser la gestion financière du club sous Bartomeu et de décider si des irrégularités se sont produites.

Le parquet de Barcelone a commencé ses travaux vendredi et enquête sur d’éventuels « délits économiques », a indiqué à l’AFP une source du ministère de la justice. Ils décideront si l’affaire doit être transmise à la police.

L’enquête sur la gestion du club sous Bartomeu fait suite à une plainte déposée mercredi par l’actuel conseil d’administration du Barca et son président Joan Laporta.

