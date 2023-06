L’ancien complexe de temples romains, avec les ruines du bâtiment où César a été poignardé, s’ouvre aux touristes

ROME (AP) — Quatre temples de la Rome antique, datant du IIIe siècle av. J.-C., se dressent en plein milieu de l’un des carrefours les plus fréquentés de la ville moderne.

Mais jusqu’à lundi, pratiquement les seuls à avoir une vue rapprochée des temples étaient les chats qui rôdent dans la soi-disant «zone sacrée», en bordure du site où Jules César a été assassiné.

Grâce au financement de Bulgari, le joaillier de luxe, l’ensemble des temples peut désormais être visité par le public.

Pendant des décennies, les curieux ont dû regarder depuis les trottoirs animés bordant le Largo Argentina (place de l’Argentine) pour admirer les temples en contrebas. C’est parce qu’au fil des siècles, la ville avait été construite, couche par couche, à plusieurs mètres au-dessus de la zone où César a dirigé ses stratégies politiques et a ensuite été mortellement poignardé en 44 av.

Derrière deux des temples se trouvent une fondation et une partie d’un mur qui, selon les archéologues, faisaient partie de la Curie de Pompée, une grande salle de forme rectangulaire qui abritait temporairement le Sénat romain lorsque César a été assassiné.

Qu’est-ce qui amène les archéologues à désigner les ruines comme étant la Curie de Pompée ? « Nous le savons avec certitude car des latrines ont été trouvées sur les côtés » de la curie de Pompée, et des textes anciens mentionnaient les latrines, a déclaré Claudio Parisi Presicce, archéologue et haut responsable du patrimoine culturel de Rome.

Les temples ont émergé lors de la démolition de bâtiments de l’époque médiévale à la fin des années 1920, dans le cadre de la campagne du dictateur Benito Mussolini pour refaire le paysage urbain. Une tour à l’un des bords du Largo Argentina surmontait autrefois un palais médiéval.

Les temples sont désignés A, B, C et D et auraient été dédiés à des divinités féminines. L’un des temples, accessible par un escalier imposant et présentant une forme circulaire et avec six colonnes survivantes, aurait été érigé en l’honneur de Fortuna, une déesse du hasard associée à la fertilité.

Pris ensemble, les temples constituent « l’un des vestiges les mieux conservés de la République romaine », a déclaré Parisi Presicce après que le maire de Rome, Roberto Gualtieri, ait coupé un ruban de cérémonie lundi après-midi. Exposée dans un couloir près des temples, une photographie en noir et blanc montre Mussolini coupant le ruban en 1929 après la présentation des ruines fouillées.

Les pavés en travertin que l’empereur Domitien avait posés après qu’un incendie en 80 après JC a ravagé une grande partie de Rome, y compris la zone sacrée, sont également visibles.

Sont exposés certains des artefacts trouvés lors des fouilles du siècle dernier. Parmi eux se trouve une tête de pierre colossale d’une des divinités honorées dans les temples, sans menton et sans sa lèvre inférieure. Un autre est un fragment de pierre d’un ange ailé de la victoire.

Au cours des dernières décennies, une colonie de chats a prospéré parmi les ruines. Les félins se prélassent sans être dérangés et les amoureux des chats étaient autorisés à les nourrir. Lundi, un chat noir et blanc s’est étendu paresseusement sur le dos au sommet de la souche de pierre de ce qui était autrefois une colonne glorieuse.

Bulgari a aidé à payer la construction des passerelles et l’éclairage nocturne. Un soulagement pour les touristes qui enjambent avec précaution les anciens pavés inégaux du Forum romain. Les passerelles en bois de la zone sacrée sont adaptées aux fauteuils roulants et aux poussettes. Pour ceux qui ne peuvent pas monter les escaliers depuis le trottoir, une plate-forme élévatrice est disponible.

L’attraction est ouverte tous les jours sauf le lundi et certains jours fériés, avec des billets d’admission générale au prix de 5 euros (5,50 $).

Curieusement, la place ne doit pas son nom au pays sud-américain mais au nom latin de Strasbourg, France, qui était le siège d’un cardinal allemand du XVe siècle qui vivait à proximité et qui a servi de maître de cérémonie pour les pontifes, dont Alexandre VI, le pape Borgia.

Frances D’emilio, Associated Press