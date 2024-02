L’ancien commissaire de Pindi, Chatha, a déclaré que le PTI offrait un “poste lucratif” pour avoir formulé des allégations de truquage

L’ancien commissaire de Rawalpindi, Liaquat Ali Chatha, s’exprime lors d’une conférence de presse, le 17 février 2024, dans cette image extraite d’une vidéo. — Actualités géographiques

ISLAMABAD : Retirant toutes ses allégations liées au trucage des élections, l’ancien commissaire de Rawalpindi, Liaqat Ali Chatha, s’est dit « extrêmement honteux, embarrassé » et a affirmé avoir pris cette décision en coordination avec un dirigeant du Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

“J’assume l’entière responsabilité de mes actes et je me rends devant les autorités pour toute action en justice”, a déclaré Chatha dans une déclaration à la Commission électorale du Pakistan (ECP).

Dans un développement dramatique samedi dernier, Chatha a présenté sa démission, qu’il a dit par « conscience coupable » pour avoir encouragé une fraude électorale à grande échelle dans la ville de garnison, augmentant encore davantage la température politique dans le pays.

Le commissaire, lors de cette rare conférence de presse, a assumé la responsabilité du « trucage » qui, selon lui, a eu lieu dans la division de Rawalpindi. « Nous avons transformé les perdants en gagnants avec une marge de 50 000 voix », a-t-il déclaré.

En réponse à ses allégations, le PTI, le Jamaat-e-Islami (JI) et d’autres partis politiques – dont la plupart avaient déjà rejeté les résultats des élections – ont exigé une enquête sur cette affaire.

Dans le même communiqué, Chata avait également accusé le juge en chef du Pakistan, Qazi Faez Isa, d’avoir facilité le trucage. En réponse à ses allégations, le CJP Isa a demandé à l’ancien commissaire de présenter des preuves pour étayer ses allégations contre lui.

Cependant, rétractant ses allégations, Chatha a révélé que tout cela avait été fait en coordination avec le PTI fondé par Imran Khan, qui lui avait également donné « des postes lucratifs pour moi à l’avenir ».

Dans sa déclaration, Chatha, qui est fonctionnaire depuis 32 ans, a déclaré qu’après les élections de 2018, lorsque le PTI a formé le gouvernement au Pendjab, il est resté en poste à des postes provinciaux élevés, notamment celui de secrétaire provincial du gouvernement du Pendjab.

« Le poste de secrétaire fait partie des postes les plus élevés du gouvernement provincial. Pendant mon poste de secrétaire provincial, j’ai eu l’occasion de développer des relations avec des personnalités politiques de haut niveau et éminentes du PTI.

Chatha a déclaré que pendant le mandat du PTI au pouvoir, il avait développé une amitié personnelle cordiale avec l’un des principaux dirigeants du PTI.

Il a déclaré qu’après l’incident du 9 mai 2023, comme d’autres dirigeants du PTI, l’éminent dirigeant susmentionné s’est également enfui des tribunaux, a été déclaré délinquant (PO) et s’est caché.

«Pendant toute cette période, j’ai eu un contact direct avec lui et j’ai continué à l’aider discrètement sur diverses questions. Par conséquent, ma relation avec ledit éminent dirigeant du PTI a évolué vers une amitié très étroite basée sur un haut niveau de confiance.

Le communiqué mentionne que Chatha, après les élections du 8 février, s’était « secrètement et discrètement rendu à Lahore » pour rencontrer le chef du PTI le 11 février.

“C’est lors de cette réunion qu’il m’a proposé que si je jouais un rôle en soutenant le discours continu du PTI sur la fraude électorale et la calomnie des institutions de l’État, il m’assurerait un poste lucratif à l’avenir.”

Chatha a déclaré que le chef du PTI lui avait dit que l’ensemble de la planification avait été formulée après consultation et approbation de la haute direction du PTI.

« Cette proposition a été faite par ladite personne en considération du fait que j’étais sur le point de prendre ma retraite. Il était également conscient du fait que j’étais sous pression en raison de cette retraite prochaine. Après avoir fait partie des services pendant 32 ans, il est naturellement difficile pour un fonctionnaire de renoncer à tous les avantages, privilèges et autorités.

Chatha a déclaré à l’ECP qu’il avait eu une discussion détaillée sur la conférence de presse proposée et qu’il avait été informé que l’orientation générale devait être adoptée.

« Au départ, il m’a été proposé d’écrire l’intégralité du récit et de le soumettre dans le cadre de ma démission. Cependant, cette proposition a été abandonnée par ledit éminent dirigeant du PTI, car une telle démission écrite ne créerait aucune sensation pour leur construction narrative », a-t-il déclaré.

Après des discussions détaillées, a-t-il déclaré, il a été convenu qu’une conférence de presse serait tenue par lui à une heure et une date qui seraient communiquées après consultation et approbation des hauts dirigeants du PTI.

L’objectif principal de cette conférence de presse proposée, a déclaré Chatha, était de créer des sensations et un drame augmentant les faux récits construits par le PTI.

De même, a déclaré Chatha, il a été convenu qu’il ferait des déclarations radicales et émotionnelles en suggérant que tous les sièges étaient remportés par les candidats du PTI et qu’il avait aidé à changer l’ensemble des résultats contre le PTI. « Quiconque connaît le processus électoral sait que de tels changements radicaux ne peuvent en aucun cas être effectués lors des élections par les directeurs du scrutin. Cependant, ces déclarations généralisées ont été considérées comme suffisantes pour construire un récit malveillant.

C’est dans le même but de créer du drame et de la sensation que lors de la conférence de presse, Chatha a déclaré qu’il avait déclaré qu’il avait tenté de se suicider et qu’il devait être pendu en public.

“Il s’agissait de déclarations bien pensées qui ont été faites dans le but spécifique de créer du drame et des sensations, objectif qui a été largement atteint.”

Poursuivant, il a noté que le nom de CJP Isa a été pris dans le but de susciter la méfiance du grand public à son encontre. “Le juge en chef n’a joué aucun rôle dans l’ensemble du processus électoral.”

«Cependant, ledit éminent dirigeant du PTI m’a spécifiquement demandé de nommer le CJP. Il m’a dit que ses plus hauts dirigeants lui avaient spécifiquement demandé de le faire. Les objectifs derrière la nomination du CJP étaient multiples.

De même, le commissaire en chef aux élections (CEC) SIkander Sultan Raja a été nommé dans le but de soulever des questions sur l’ensemble du processus électoral dans tout le Pakistan, a-t-il déclaré.

De plus, l’ancien commissaire a déclaré qu’il s’était adressé à la presse le 17 février lorsque le PTI avait appelé à des manifestations à l’échelle nationale contre le trucage dans le cadre du plan.

“En fin de compte, je me sens extrêmement honteux et embarrassé d’avoir fait une déclaration totalement fausse, concoctée, anti-étatique et malveillante lors de la conférence de presse. Cette activité m’a embarrassé ainsi que toute la fraternité bureaucratique”, a-t-il ajouté.