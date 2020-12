L’ancien commissaire de la FDA, Scott Gottlieb, a pesé sur le crachat de distribution de vaccins critiquant le gouvernement pour avoir retenu les coups de Pfizer des États disant que ce n’est « pas la bonne décision » alors que « nous sommes au sommet de l’épidémie ».

Gottlieb, qui a dirigé la Food and Drug Administration de 2017 à avril 2019 et est maintenant membre du conseil d’administration de Pfizer, a accusé le gouvernement de « limiter » l’approvisionnement des États américains et a déclaré qu’il serait plus efficace d’obtenir « autant de coups de feu » armes »que possible dès maintenant.

«Ils sont limités, et je pense que le gouvernement a admis qu’il le faisait. Ils retiennent les doses », a-t-il déclaré vendredi à MSNBC.

Ses commentaires sont intervenus un jour après que Pfizer a déclaré qu’il avait des « millions de doses » de son vaccin COVID-19 dans des entrepôts mais qu’il attendait toujours les instructions d’expédition du gouvernement fédéral.

Les représentants du gouvernement ont ensuite riposté en disant que cela avait toujours été le plan pour s’assurer que les personnes recevant le premier jab puissent également recevoir le deuxième rappel.

Le vaccin Pfizer nécessite deux doses à 21 jours d’intervalle, l’individu ayant une protection presque complète après la deuxième dose.

Cependant, le vaccin offre également une certaine protection après seulement la première dose.

Cela a déclenché un débat sur la question de savoir si l’approvisionnement doit être suspendu pour une deuxième dose ou si autant de personnes que possible doivent être vaccinées avec une première dose immédiatement, car les cas, les décès et les hospitalisations atteignent des niveaux records.

Vendredi, les États-Unis ont atteint un autre sombre record d’hospitalisations, quelques jours à peine après que le pays ait enregistré son jour le plus meurtrier depuis le début de la pandémie.

Gottlieb a pris pour cible le gouvernement au sujet de ses plans de distribution, affirmant qu’avoir des doses dans des entrepôts alors que l’Amérique est au sommet de la crise sanitaire du COVID-19 n’est « pas la bonne décision ».

Il a fait valoir qu’il devrait y avoir « confiance » dans le fait que la fabrication suivra le rythme nécessaire pour que les gens reçoivent leur deuxième injection et qu’il serait « beaucoup plus précieux d’un point de vue de la santé publique » de faire vacciner autant de personnes maintenant.

«En partie, ils disent vouloir retenir une deuxième dose pour tous ceux qui reçoivent une première dose. Je pense que ce n’est pas la bonne décision », a-t-il déclaré à MSNBC.

« Je pense qu’ils devraient se pencher en avant et essayer d’obtenir plus de doses chez les gens maintenant et avoir une certaine confiance que la fabrication va suivre. »

Il a renforcé les affirmations de Pfizer selon lesquelles les vaccins étaient prêts et attendaient d’être expédiés.

« En ce qui concerne Pfizer – et comme vous l’avez mentionné, je fais partie du conseil d’administration de Pfizer – les 25 millions de doses que la société a promis pour décembre ont été en grande partie fabriquées et beaucoup plus de lots sont libérés – je veux dire prêts à être expédiés que ce qui est réellement expédié », a-t-il déclaré.

Gottlieb a déclaré qu’il y avait 7 millions de doses de vaccin disponibles dans les entrepôts de Pfizer en attente d’être envoyées aux États – ce que le ministère de la Santé et des Services sociaux a admis.

« À la fin de ce week-end, il y en aura beaucoup plus que cela », a déclaré Gottlieb.

«Ils pourraient en expédier beaucoup plus qu’ils ne le sont. Je pense qu’ils essaient de gérer la chaîne d’approvisionnement. Je pense qu’ils essaient de mettre Moderna et Pfizer à parité.

« Je pense qu’ils pourraient s’inquiéter s’ils introduisent trop de vaccins dans la chaîne d’approvisionnement, une partie pourrait peut-être rester inutilisée. Je ne sais pas exactement ce qu’ils pensent.

Gottlieb a exhorté le gouvernement à «obtenir autant de coups de feu maintenant que possible».

«Mon conseil serait d’essayer d’obtenir autant de coups de feu maintenant que possible, parce que nous sommes au sommet de l’épidémie en ce moment, ou que nous entrons dans le pic», a-t-il déclaré.

«Et nous savons que ces vaccins sont partiellement protégés même après la première dose.

« Donc, si nous pouvons obtenir plus de premières doses chez les gens maintenant, vous pouvez commencer à avoir un impact sur l’épidémie que nous traversons. »

L’ancien patron de la FDA a ajouté que plus de personnes vaccinées maintenant serait mieux pour le public car les infections, les hospitalisations et les décès grimpent à des niveaux records à travers les États.

«Une vaccination cette semaine sera bien plus précieuse du point de vue de la santé publique qu’une vaccination dans cinq semaines», a-t-il déclaré.

«J’essaierais donc de vacciner plus de personnes qu’eux et autant de personnes que possible en ce moment.

Le praticien en soins respiratoires David Hamlin reçoit une dose du vaccin Pfizer mercredi à l’hôpital Valley Childrens de Madera, en Californie

Jeudi, Pfizer a publié un communiqué indiquant qu’il avait expédié avec succès 2,9 millions de doses aux États américains, mais qu’il avait des millions de doses supplémentaires dans notre entrepôt.

«Mais, pour l’instant, nous n’avons reçu aucune instruction d’expédition pour des doses supplémentaires», a déclaré le géant de la santé.

Les hauts responsables de l’administration n’ont pas nié les allégations, affirmant que la déclaration était techniquement exacte, mais que cela avait été le plan depuis le début afin que quiconque recevant le premier coup reçoive également le second.

Les responsables fédéraux ont déclaré que Pfizer s’était engagé à fournir 6,4 millions de doses de son vaccin dans la première semaine suivant l’approbation.

Mais l’opération fédérale Warp Speed ​​prévoyait de ne distribuer que 2,9 millions de ces doses immédiatement et 2,9 millions supplémentaires devaient être conservés dans l’entrepôt de Pfizer pour garantir que les personnes vaccinées la première semaine pourraient recevoir leur deuxième injection plus tard.

Le gouvernement conserve également les 500 000 doses supplémentaires en réserve contre des problèmes imprévus.

Pfizer a déclaré qu’il restait convaincu de pouvoir administrer jusqu’à 50 millions de doses dans le monde cette année et jusqu’à 1,3 milliard de doses en 2021.

Plusieurs États se sont plaints cette semaine d’avoir reçu des expéditions de vaccin moins importantes que prévu et s’attendaient également à beaucoup moins de doses la semaine prochaine, suscitant des inquiétudes quant aux retards potentiels pour les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée pour se faire vacciner contre le virus mortel.

Pfizer a déclaré jeudi qu’il avait des « millions de doses » de son vaccin COVID-19 dans des entrepôts mais qu’il attendait toujours les instructions d’expédition du gouvernement fédéral. Ci-dessus, les travailleurs préparent le vaccin pour l’expédition

Les boîtes contenant le vaccin Pfizer sont préparées pour être expédiées à l’usine de fabrication Pfizer Global Supply Kalamazoo. Les représentants du gouvernement ont ensuite riposté en disant que cela avait toujours été le plan pour s’assurer que les personnes recevant le premier jab puissent également obtenir le deuxième rappel.

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a déclaré mercredi qu’il craignait que de nombreux Américains ne reçoivent les coups avant un certain temps après le calendrier officiel.

« Ce développement réduira probablement de moitié environ les expéditions de Pfizer prévues par notre État ce mois-ci », a déclaré Pritzker.

«La même chose est vraie dans le reste de la nation.»

Vendredi, la FDA a autorisé la distribution d’un deuxième vaccin COVID-19 aux États-Unis, accordant une approbation d’urgence au jab de Moderna qui est efficace à 94%.

Avant son approbation, les responsables ont attribué et préparé 5,9 millions de doses du vaccin à envoyer aux États au cours de la semaine prochaine.

Les livraisons pourraient commencer dès demain avec les premiers jabs susceptibles de commencer lundi.

Les premiers Américains ont reçu le vaccin de Pfizer lundi.

L’infirmière en soins intensifs de New York, Sandra Lindsay, est devenue la première personne aux États-Unis à recevoir le vaccin lundi dans le cadre de la première phase de déploiement auprès des travailleurs de la santé.

Des centaines de milliers de personnes ont depuis été vaccinées, les agents de santé et les résidents des maisons de retraite et des établissements de soins de longue durée étant les premiers à recevoir le vaccin maintenant.

La deuxième phase devrait commencer en janvier 2021 et comprendra les travailleurs non essentiels de la santé, les personnes souffrant de maladies chroniques et les personnes de plus de 50 ans.

Les derniers à recevoir le coup seront les jeunes adultes et les enfants à partir du printemps 2021.

Les hospitalisations ont atteint des niveaux records vendredi avec 114 751 patients à travers l’Amérique, selon le COVID Tracking Project.

Les cas ont également augmenté de 228 825 en une seule journée, tandis que 2 751 personnes supplémentaires sont décédées.