Le légendaire commentateur de Formule 1 Murray Walker est décédé à l’âge de 97 ans, a annoncé aujourd’hui le British Racing Drivers ‘Club.

Walker, dont la carrière dans la radiodiffusion a duré plus de 50 ans, a travaillé pour la BBC et ITV, avant de se retirer du commentateur en 2001.

Walker restera dans les mémoires comme la voix incontestée de la Formule 1.

Son style unique et à indice d’octane élevé – autrefois décrit par le comique australien Clive James comme « ressemblant à un homme dont le pantalon est en feu » – est à jamais ancré dans la culture sportive britannique.

Du triomphe au championnat de James Hunt en 1976 sur Niki Lauda dans un Fuji fouetté par la pluie, à l’intense rivalité d’Ayrton Senna avec le triomphe au titre d’Alain Prost et Nigel Mansell en 1992, Walker a tout appelé dans une carrière de radiodiffusion remarquable qui a duré 52 ans.

Lorsque Damon Hill a pris le drapeau à damier à Suzuka pour remporter le Grand Prix du Japon et devenir champion du monde aux premières heures d’un matin d’octobre 1996, un Walker ému s’est écrié: « Je dois m’arrêter parce que j’ai une boule dans la gorge. ».

Ce sont ces mots mémorables qui résonneront parmi la communauté des courses automobiles et des générations de fans après sa mort à l’âge de 97 ans.

Le BRDC a déclaré aujourd’hui dans un communiqué: «C’est avec une grande tristesse que nous partageons la nouvelle du décès du membre associé du BRDC, Murray Walker OBE.

« Un ami, une véritable légende du sport automobile, le commentateur préféré de la nation et un sourire contagieux. Nous remercions Murray pour tout ce qu’il a fait pour notre communauté. RIP notre ami. ‘

Martin Brundle, qui a commenté aux côtés de Walker au cours des dernières années de sa carrière, a dirigé les hommages sur les réseaux sociaux.

Écrivant sur Twitter, Brundle a déclaré: « Repose en paix, Murray Walker. Homme merveilleux à tous égards. Trésor national, génie de la communication, légende de la Formule Un.

La F1 a tweeté: « Nous sommes extrêmement tristes d’apprendre que Murray Walker est décédé.

«Sa passion et son amour du sport ont inspiré des millions de fans à travers le monde. Il fera à jamais partie de notre histoire et nous manquera beaucoup.

Graeme Murray Walker est né à Birmingham du père Graham et de sa mère Elsie le 10 octobre 1923. Graham était une figure éminente de la moto et a connu une carrière de 15 ans qui lui a valu de remporter la prestigieuse course TT de l’île de Man.

«Vous avez aimé ce que votre père a fait ou vous l’avez détesté», expliqua Murray. «Mais mon père était un homme formidable, je l’aimais beaucoup et je voulais lui ressembler.

Mais avant que Walker ne puisse tenter de l’imiter, il fut enrôlé dans l’armée britannique à l’âge de 18 ans. Walker obtint bientôt son diplôme du Collège militaire royal de Sandhurst et commanda un char Sherman lors de la bataille du Reichswald pendant la Seconde Guerre mondiale.

Walker atteignit le grade de capitaine mais quitta l’armée dans les années qui suivirent la guerre et reporta son attention sur deux roues.

Bien qu’il fût un motocycliste décent, Walker n’était pas dans la même ligue que son père, et ce serait le monde de la publicité où il se ferait un nom pour la première fois. Walker a conservé sa passion pour la course automobile en commentant le week-end.

Mais lorsque Hunt a battu Lauda au titre de 1976, la vie de Walker a changé. La BBC a intensifié sa couverture et un responsable de la publicité relativement inconnu s’est vu confier les fonctions de commentaire.

« La Grande-Bretagne a soudainement pris conscience de la Formule 1 en raison de l’image glamour et playboy que James avait », a expliqué Walker.

«La BBC a décidé qu’ils allaient faire toutes les courses et ils m’ont demandé de le faire.

«J’ai continué à faire à la fois des emplois de publicité et de commentaire pendant quatre ans jusqu’à ce qu’en 1982, à 60 ans, je me suis retiré du secteur de la publicité, puis ma carrière dans la radiodiffusion a commencé.

Comme la plupart allaient se calmer, Walker est entré dans sa septième décennie en entamant une deuxième carrière qui le verrait devenir un nom familier.

Populaire pour sa passion, Walker était le fan de course automobile avec un microphone.

Lorsque Mansell s’est écrasé sur le décideur du titre de 1987 en Australie, il a crié: « Et c’est colossalement Mansell. »

Alors que Michael Schumacher percutait le dos de David Coulthard lors d’un Grand Prix de Belgique trempé par la pluie en 1998, Walker a crié: « Oh, mon Dieu! »

Et quand le Français Jean Alesi s’est garé sur le bord de la route après avoir manqué de carburant en Australie, Walker a déclaré: « Vous pouvez voir par le langage corporel des mécaniciens de Benetton qu’ils sont extrêmement furieux. Oh Jean, tu as peut-être l’air un peu inquiet parce que tu as un gros problème, le soleil.

Mais, bizarrement, ce sont ses erreurs – surnommées plus tard «Murrayismes» – qui lui ont valu son statut de trésor national.

«Il n’y a rien de mal avec sa voiture, sauf qu’elle est en feu! il a une fois proclamé.

«Je suis prêt à arrêter ma montre de départ», a-t-il déclaré à une autre occasion, tandis que «à moins que je ne me trompe beaucoup – je me trompe beaucoup» est devenu plus tard le titre de son autobiographie.

À la BBC, Walker a été associé à Hunt pendant 13 ans avant sa mort en 1993. Le choc des personnalités – Walker un professionnel accompli par rapport à l’approche plutôt décontractée de Hunt – a conquis le public.

« James se fichait de ce que les gens pensaient », a déclaré Walker à propos de leur relation de couple étrange. « C’était un extraverti, un showman, il buvait trop, fumait trop et avait une femme comme s’il n’y avait pas de lendemain.

« Il pourrait être la personne la plus arrogante et la plus autoritaire que vous ayez jamais rencontrée de votre vie et il l’était souvent. Mais il y avait une gentille personne qui se cachait à l’intérieur et, quand il s’est retiré de la course, le gentil type a pris le relais.

Lorsque Hunt est mort et que la Formule 1 s’est dirigée vers ITV en 1997, Walker, qui avait été nommé OBE l’année précédente pour ses services à la radiodiffusion et à la course automobile, s’est associé à Martin Brundle, avec qui il travaillerait pendant cinq saisons avant sa dernière course. au Grand Prix des États-Unis en 2001. Il avait 77 ans lorsqu’il s’est arrêté.

Après sa retraite, Walker a déclaré qu’il « n’allait pas être un vieux hangar pathétique dans le paddock », et il était fidèle à sa parole avec seulement des apparitions éphémères depuis.

Walker laisse dans le deuil son épouse Elizabeth.