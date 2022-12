L’ancien commandant rebelle du Kosovo reconnu coupable du meurtre de 1999

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Un ancien commandant de l’Armée de libération du Kosovo a été reconnu coupable vendredi d’avoir détenu et torturé arbitrairement des prisonniers perçus comme des partisans de la Serbie pendant le conflit du pays pour se séparer de la Serbie, et du meurtre de l’un d’entre eux.

Il s’agit d’une première condamnation pour crimes de guerre par un tribunal spécial basé aux Pays-Bas.

Le commandant, Salih Mustafa, a été condamné à 26 ans d’emprisonnement pour les crimes commis dans un complexe de l’UCK à Zllash, au Kosovo, en avril 1999. Il a été acquitté d’une accusation de mauvais traitements infligés à des détenus. Il avait plaidé non coupable de toutes les accusations.

Mustafa, vêtu d’un costume et d’une cravate, s’est tenu en silence pendant que le juge président Mappie Veldt-Foglia prononçait les verdicts et sa peine.

L’arrêt de vendredi intervient à un moment de relations tendues entre le Kosovo et son voisin la Serbie, le président serbe Aleksandar Vucic exigeant jeudi que les forces de sécurité serbes retournent dans l’ancienne province serbe séparatiste, malgré les avertissements de l’Occident selon lesquels de tels appels ne seront probablement pas acceptés et ne fera qu’attiser les tensions dans cette partie des Balkans.

Mustafa a été arrêté en 2020 au Kosovo et envoyé aux Pays-Bas pour être jugé par les Chambres spécialisées du Kosovo soutenues par l’Union européenne, une branche du système judiciaire du pays créée spécifiquement pour traiter les allégations de crimes de guerre commis en tant que rebelles albanais de souche unis dans le L’Armée de libération du Kosovo a mené un conflit sanglant pour se séparer de la Serbie en 1998-99.

L’ancien président du Kosovo, Hashim Thaci, a également été détenu par le tribunal et attend son procès avec d’autres suspects pour meurtre, torture et persécution. Il nie toutes les allégations.

Thaci a servi comme chef de la guérilla pendant la guerre d’indépendance du Kosovo avant de prendre de l’importance politique à la suite du conflit qui a tué plus de 10 000 personnes.

Veldt-Foglia a qualifié le jugement de vendredi de “jalon pour les chambres spécialisées” qui pourrait conduire à “une plus grande réconciliation entre les communautés du Kosovo”.

Les victimes ont été accusées par des combattants de l’UCK de collaborer avec les Serbes ou de ne pas soutenir l’UCK.

Veldt-Foglia a déclaré que le procès était axé uniquement sur la responsabilité pénale individuelle de Mustafa pour crimes de guerre – et a souligné que l’UCK et le peuple du Kosovo n’étaient pas visés dans cette affaire. “Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité”, a-t-elle déclaré.

Elle a également rendu hommage aux témoins qui ont témoigné lors du procès, affirmant qu’ils l’avaient fait “dans un climat généralisé de peur et d’intimidation qui persiste au Kosovo à ce jour”.

Mustafa était le commandant de l’unité de guérilla BIA de l’UCK qui avait sa base dans l’enceinte de Zllash où les crimes ont été commis en avril 1999. En plus de commander l’unité impliquée dans les crimes, Mustafa a personnellement maltraité deux détenus, a statué le tribunal.

« Il a soumis l’un d’eux à un simulacre d’exécution. Il l’a également battu à plusieurs reprises sur tout le corps », a déclaré Veldt-Foglia.

La victime du meurtre est décédée d’une combinaison de mauvais traitements graves, de refus d’aide médicale et de blessures par balle. Bien que le tribunal n’ait pas pu établir qui avait tiré sur la victime, il a statué que les abus et le manque d’aide médicale “sont exclusivement attribuables aux actes et omissions de M. Mustafa et de ses subordonnés de la BIA”.

Mike Corder, Associated Press