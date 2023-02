L’ancien commandant du groupe russe Wagner s’excuse d’avoir combattu en Ukraine après avoir fui vers la Norvège | Nouvelles du monde

Un ancien commandant du célèbre groupe de mercenaires russes Wagner, qui demande l’asile en Norvège, s’est excusé d’avoir combattu en Ukraine.

Andrei Medvedev a déclaré qu’il voulait parler de ses expériences dans la guerre – et au sein du groupe privé appartenant au millionnaire Yevgeny Prigozhin, qui a des liens avec le président russe Vladimir Poutine – donc “les auteurs sont punis” pour leurs crimes.

“Beaucoup me considèrent comme un scélérat, un criminel, un meurtrier”, a-t-il déclaré à l’agence de presse Reuters. “Tout d’abord, à plusieurs reprises, et encore, je voudrais m’excuser, et bien que je ne sache pas comment cela serait reçu, je tiens à dire que je suis désolé.

“Je veux expliquer que je ne suis pas cette personne. Oui, j’ai servi dans Wagner. Il y a des moments [in my story] que les gens n’aiment pas, que je les ai rejoints du tout, mais personne ne naît intelligent.”

Dernière guerre en Ukraine : le ministre prédit quand la poussée russe pourrait commencer

Le jeune homme de 26 ans a déclaré dans une interview à Oslo qu’il avait été témoin du meurtre et des mauvais traitements de prisonniers russes emmenés à Ukraine se battre pour Wagner.

Il a dit qu’il avait traversé la frontière arctique, escaladé des clôtures de barbelés et échappé à une patrouille frontalière avec des chiens, entendant des gardes tirer des coups de feu alors qu’il traversait une forêt et traversait la rivière gelée qui sépare les deux pays.

Un rapport spécial publié par Reuters la semaine dernière a trouvé un cimetière dans le sud Russie. Beaucoup d’hommes enterrés à la périphérie du village de Bakinskaya dans la région de Krasnodar étaient des condamnés qui avaient été recrutés par Wagner pour combattre en Ukraine.

Kripos, le service national de police criminelle de Norvège, chargé d’enquêter sur les crimes de guerre, a commencé à interroger l’ancien commandant de Wagner sur ses expériences en Ukraine. Il a un statut de témoin.

Lire la suite

La Russie se prépare à une “escalade maximale”

Des F-16, des Typhoons de la RAF et d’autres avions pourraient-ils être vus dans le ciel au-dessus de l’Ukraine ?

Le Kremlin nie l’affirmation de Johnson que Poutine a menacé de le tuer

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:38

“De vraies tensions” avec le groupe Wagner en Ukraine



Né dans la région de Tomsk en Sibérie, il raconte avoir été placé dans un orphelinat à l’âge de 12 ans après le décès de sa mère et la disparition de son père.

Ayant déjà été enrôlé dans l’armée russe en 2014, âgé de 18 ans, et ayant servi dans la 31e brigade aéroportée basée à Oulianovsk dans le Donbass, il a déclaré avoir rejoint le groupe Wagner après avoir purgé sa dernière peine de prison en juillet 2022.

Après avoir signé un contrat de quatre mois pour un salaire mensuel d’environ 250 000 roubles (2 884 £). Il a traversé la frontière ukrainienne le 16 juillet et a combattu près de Bakhmut.

“C’était foutu. Les routes d’Artemovsk étaient jonchées des cadavres de nos soldats”, a-t-il dit, en utilisant le nom de lieu russe pour Bakhmut. “Les pertes étaient lourdes… J’ai vu beaucoup d’amis mourir.”

Cliquez pour vous abonner à Ukraine War Diaries partout où vous obtenez vos podcasts

Il a dirigé une escouade, recevant les ordres d’un commandant de peloton et planifiant des missions de combat – et a vu deux personnes qui ne voulaient pas se battre se faire tirer dessus devant des prisonniers fraîchement recrutés.

“Le plus effrayant ? De se rendre compte qu’il y a des gens qui se considèrent comme vos compatriotes, et qui pourraient venir vous tuer en un instant, ou sur ordre de quelqu’un”, a-t-il dit. « Votre propre peuple. C’était probablement la chose la plus effrayante.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:18

“Tant de tombes fraîchement creusées”



Il est le premier combattant connu du groupe Wagner qui a combattu en Ukraine à fuir à l’étranger.

Le groupe Wagner est une organisation mercenaire russe. Il s’agit d’un réseau d’entreprises et de groupes plutôt que d’une entité unique, et comprend un grand nombre de condamnés recrutés dans les prisons russes, qui ont mené des attaques en Ukraine.

Le groupe est également devenu de plus en plus influent en Afrique, où il a noué des alliances, répandu la désinformation russe et obtenu l’accès au pétrole, au gaz, à l’or et à d’autres minéraux précieux.