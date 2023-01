L’ancien commandant de l’OTAN remporte l’élection présidentielle tchèque

Petr Pavel a battu l’ancien Premier ministre Andrej Babis lors d’un second tour pour prendre la plus haute fonction, selon les résultats préliminaires

L’ancien commandant de l’OTAN, Petr Pavel, a remporté samedi le deuxième tour des élections pour devenir président de la République tchèque, battant l’ancien Premier ministre Andrej Babis avec 58% des voix contre 42% pour ce dernier, selon l’Office tchèque des statistiques. Les bulletins de 99% de près de 15 000 bureaux de vote ont déjà été comptés.

Représenter le sondage comme un “choc de deux mondes“, la campagne de Pavel a déclaré qu’il s’opposait”celui représenté par Babis et [incumbent president Milos] Zeman», qu’il décrit comme «un monde de chaos, d’incapacité à résoudre les problèmes, de gain personnel et d’influences en coulisses.”

Pavel a remercié les électeurs pour leur soutien, déclarant que «des valeurs telles que la vérité, la dignité, le respect et l’humilité ont remporté cette élection.” Il prendra ses fonctions en mars.

Pavel, qui a présidé le comité militaire de l’OTAN de 2015 à 2018, a vanté ces pouvoirs et s’est engagé à “restaurer l’intégrité» au rôle de président, accusant son prédécesseur Milos Zeman de «étirer beaucoup la constitution” et “nous amenant au bord du gouffre avec des politiques pro-Chine et pro-Russie.”

L’ancien gros bonnet de l’OTAN et son adversaire étaient tous deux membres du Parti communiste avant la fin de son règne sur l’ancienne Tchécoslovaquie. Cependant, la formation de Pavel pour devenir un espion est devenue un sujet de controverse. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais eu la chance de travailler dans l’espionnage.

Babis, un milliardaire qui a été acquitté des accusations de fraude au début du mois, avait fait campagne avec le soutien de Zeman. Le président sortant a servi pour le maximum légal de deux mandats, déjouant plusieurs tentatives de destitution au cours de son mandat, et a appelé à la prudence concernant le conflit en Ukraine de peur qu’il ne s’étende à la Troisième Guerre mondiale.

Alors qu’aucun des deux candidats n’a obtenu la majorité lors du premier tour de scrutin, les sept autres candidats se sont ralliés à Pavel après avoir été éliminés au premier tour de scrutin. La participation électorale a atteint 70%, plus élevé que d’habitude. Alors que Babis et sa famille auraient reçu des menaces de mort, Pavel a lui-même été déclaré mort dans un canular de dernière minute dont la campagne de son adversaire a nié la responsabilité.

Alors que le rôle présidentiel dans le pays est décrit comme étant en grande partie cérémoniel, le bureau est chargé de nommer officiellement le gouvernement, de choisir le gouverneur et les juges de la banque centrale et de commander les forces armées.