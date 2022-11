L’ancien combattant du MMA Anthony ‘Rumble’ Johnson décède à 38 ans

Anthony “Rumble” Johnson, un combattant poids lourd léger du MMA qui est allé 23-6 dans sa carrière, est décédé. Il avait 38 ans.

Le Bellator MMA a annoncé dimanche la mort de Johnson sur les réseaux sociaux. Un porte-parole de Bellator a déclaré que Johnson était malade depuis plus d’un an.

“La famille BELLATOR est dévastée par son décès prématuré et nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses amis pendant cette période difficile”, indique le communiqué.

Au cours de sa carrière, Johnson a eu 17 KO et six décisions. Son dernier combat remonte à mai 2021.

En septembre 2021, Johnson a publié sur Instagram qu’il avait besoin “d’autant de prières que possible” et qu’il était dans une bataille, notant que ce n’était “PAS COVID”. Le 17 mai, Johnson a posté sur Instagram qu’il avait reçu de bonnes nouvelles de son médecin, disant qu’il y avait “de grandes améliorations”.

Mais fin octobre, le manager de Johnson a parlé à ESPN, disant que Johnson “avait des problèmes de santé en ce moment … il ne va pas bien”.

Daniel Cormier, double olympien et combattant du MMA, a exprimé ses condoléances en ligne, disant “pour un gars qui a semé la peur dans tant de gens (sic) le cœur (il) était une personne attentionnée”.

“Du texte aléatoire aux enregistrements en cas de perte”, a déclaré Cormier. “Quelle personne il était … parfois la vie ne semble pas juste.”



Johnson a combattu à l’UFC de 2007 à 2017, perdant notamment deux fois contre Daniel Cormier dans des combats pour le titre des poids lourds légers. Johnson a concouru dans trois catégories de poids pour l’UFC et s’est forgé une réputation de perforateur puissant et de favori des fans pour son approche agressive et basée sur la frappe en MMA.

Johnson a pris sa retraite en 2017 de l’UFC après sa deuxième défaite contre Cormier, mais il est revenu à la compétition avec Bellator pour un combat en 2021 avant que ses problèmes de santé ne s’aggravent.

