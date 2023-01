L’ancien combattant de l’UFC Phil Baroni arrêté pour avoir tué sa petite amie au Mexique

L’ancien combattant d’arts martiaux mixtes Phil Baroni a été arrêté au Mexique pour avoir prétendument tué sa petite amie, a annoncé mercredi le bureau du procureur de l’État de Nayarit, sur la côte pacifique.

Le bureau a déclaré qu’une femme avait été retrouvée morte le 1er janvier dans la ville balnéaire de San Fernando, juste au nord de la station balnéaire de Puerto Vallarta.

Le bureau a identifié le suspect uniquement par sa nationalité, américaine, et son prénom dans un communiqué. Mais un responsable de l’État a confirmé plus tard son nom de famille et a déclaré qu’une première audience dans l’affaire se tiendrait lundi.

Baroni est répertorié comme poids welter avec un dossier de 15-18-0 sur la page Web Ultimate Fighting Championship.

Alors que le rapport officiel contenait peu de détails, les médias locaux ont rapporté qu’une femme mexicaine avait été retrouvée morte dans une chambre d’hôtel avec des ecchymoses.

Selon le journal Tribuna de la Bahia, Baroni a appelé la police et a déclaré que la femme avait glissé et s’était cogné la tête après l’avoir jetée dans la douche.

Il n’était pas clair si Baroni avait un avocat.

C’était le deuxième incident violent récent pour l’UFC au Mexique. Le président de l’UFC, Dana White, a été vu sur une vidéo publiée par TMZ en train de gifler sa femme, Anne, alors que les deux étaient en vacances à Cabo San Lucas, au Mexique, le mois dernier.

White a déclaré à TMZ dans une interview cette semaine qu’il était “gêné” et préoccupé par la façon dont ses trois enfants ont été affectés.

“Vous m’avez entendu dire pendant des années : ‘Il n’y a jamais d’excuse pour qu’un homme mette la main sur une femme’, et maintenant je suis sur TMZ pour en parler”, a déclaré White au site Internet.