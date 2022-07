L’ancien coéquipier de Manchester United, Nani, exhorte le n°7 à rester

Manchester United ne peut pas se permettre de laisser Cristiano Ronaldo quitter le club cet été, selon l’ancien coéquipier Nani.

Ronaldo veut quitter Old Trafford cet été, ont déclaré des sources à ESPN plus tôt ce mois-ci, après que United ait raté la qualification pour la Ligue des champions, bien que Chelsea ait exclu d’essayer de signer le joueur de 37 ans.

Nani, qui a joué avec Ronaldo à United et en service international avec le Portugal, a déclaré qu’il espérait que l’attaquant resterait au club.

“J’espère [he stays]”, a déclaré Nani, qui a signé pour Melbourne Victory juste à temps pour affronter son ancien club au MCG vendredi.

“C’est un joueur important et un joueur qui fait toujours la différence. J’espère qu’il est de bonne humeur pour aider le club, alors j’espère [he’ll stay].”

Nani a déclaré qu’il avait essayé d’entrer en contact avec Ronaldo, mais qu’il n’avait pas pu joindre son ancien coéquipier.

“Quand il est en vacances, il ne répond à personne au téléphone”, a ajouté Nani. “J’ai essayé de lui parler, mais il a dit : ‘Je suis tellement occupé maintenant, nous parlerons bientôt.'”

LES PREMIERS MATCHS DE MAN UNITED 7 août Brighton (H) 13 août Brentford (A) 22 août Liverpool (H) 27 août Southampton (A) 1er septembre Leicester (A) 4 septembre Arsenal (H)

United insiste sur le fait que Ronaldo n’est pas disponible pour le transfert et lors de sa première conférence de presse de l’été, le manager Erik ten Hag a clairement indiqué que l’attaquant ferait partie de l’équipe la saison prochaine.

Ten Hag a mis les joueurs à l’épreuve lors du voyage en Thaïlande et en Australie, et Luke Shaw a déclaré que les séances d’entraînement étaient déjà une amélioration par rapport à la saison dernière.

“Nous ne pouvons plus être satisfaits de la façon dont l’équipe s’est déroulée”, a déclaré Shaw. “Ce n’est pas là où le club devrait être et nous savons que les niveaux ont dû faire un pas énorme en termes d’intensité plus élevée et ce que nous sommes censés faire.

“Et je pense que depuis le début des deux dernières semaines, en particulier à l’entraînement, c’est définitivement une grande amélioration.”