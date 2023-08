L’ancien CO qui sauve des oursons de la Colombie-Britannique perd son attrait pour être réintégré

L’appel d’un ancien agent de protection de la nature de la Colombie-Britannique visant à être réintégré près de huit ans après avoir été rejeté pour avoir refusé d’euthanasier deux oursons a été rejeté, le juge disant aux parties de « supporter leurs propres frais ».

Le juge de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, J. Christopher Grauer, a rendu sa décision mardi 8 août, rejetant l’appel de Bryce Casavant contre une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique de 2022.

En 2022, Casavant a demandé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique de déclarer : que son congédiement en tant qu’agent de conservation et constable provincial spécial était illégal; que sa désignation comme membre du service, à compter du 11 décembre 2013, demeure valide et de plein effet ; et d’ordonner la nullité d’une entente de règlement, entre autres ordonnances.

Grauer a déclaré que Casavant faisait partie d’un accord de règlement, et le juge de la Cour suprême n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il était « impraticable de dénouer l’accord de règlement pour rétablir les parties dans une position qu’elles avaient depuis longtemps abandonnée ».

Casavant a déclaré mercredi à Black Press Media que la décision était très décevante, ajoutant que lui et son avocat, Arden Beddoes, envisageaient la possibilité de faire appel de la décision auprès de la Cour suprême du Canada.

« Néanmoins, je respecte la décision du tribunal. »

Beddoes a déclaré qu’il examinait très attentivement la décision, ainsi que les prochaines étapes. Ils ont 60 jours à compter de la décision pour demander l’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada.

L’affaire remonte à 2015 lorsque Casavant, un ancien gendarme provincial spécial du BC Conservation Officer Service dans le nord de l’île de Vancouver, a défié les ordres en refusant de tuer deux oursons après avoir euthanasié leur mère. La mère mangeait de la nourriture provenant d’un congélateur extérieur à Port Hardy, mais Casavant pensait que les petits n’avaient pas mangé de nourriture humaine. Les ours, plus tard nommés Jordan et Athena, ont été transférés dans un centre de récupération de la faune à Errington avant d’être finalement relâchés dans la nature.

Ses employeurs n’ont pas soutenu sa décision et il a d’abord été suspendu sans solde le 6 juillet 2015, puis avec solde le 8 juillet. Le 25 août 2015, il a été démis de ses fonctions, mais en tant que membre du gouvernement de la Colombie-Britannique. and Services Employees’ Union, il a été muté à un autre poste d’agent des ressources naturelles au sein du ministère des Forêts, des Terres et de l’Exploitation des ressources naturelles.

Casavant a contesté le congédiement, son syndicat ayant déposé des griefs en son nom en vertu de la convention collective et le 19 février 2016, le problème a été résolu avec Casavant, son employeur et le syndicat signant une entente de règlement.

En 2020, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a statué que le processus judiciaire était vicié et que le congédiement de Casavant devait être annulé puisqu’il aurait dû être traité en vertu de la Police Act. Cependant, la cour d’appel a déclaré que puisque l’accord avait eu lieu environ quatre ans plus tôt, cela « laisserait les parties régler les conséquences de ces déclarations, le cas échéant, sur l’accord de règlement ».

Ils n’ont pas pu régler le problème, et c’est alors que Casavant a déposé une requête devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Après avoir été renvoyé du BC Conservation Officer Service, Casavant a travaillé pour le ministère des Forêts et s’est essayé à la politique, se présentant aux élections provinciales de 2017 en tant que candidat du NPD dans la circonscription d’Oak Bay-Gordon Head, qui a été remportée par le parti vert du Parti. André Weaver. Il travaille maintenant pour Pacific Wild en tant qu’analyste des politiques de conservation.

Casavant a également obtenu un doctorat en sciences sociales de l’Université Royal Roads. Sa thèse a été publiée le 5 juin 2020, un jour après la décision de justice l’innocentant de tout acte répréhensible. Intitulé « À la recherche d’une paix sauvage », il examine la relation entre la faune et l’utilisation de la force létale par le BC Conservation Officer Service.

– Avec des fichiers de Tyson Whitney, Susie Quinn

