L’ancien CM du Bihar Karpoori Thakur, qui a encadré Lalu Prasad Yadav et Nitish Kumar, a décerné Bharat Ratna à titre posthume

L’ancien CM du Bihar, Karpoori Thakur, recevra à titre posthume la plus haute distinction civile de l’Inde, Bharat Ratna. L’icône socialiste est bien connue pour ses efforts visant à relever les classes arriérées du Bihar. Karpoori Thakur a été le pionnier en offrant aux autres classes arriérées (OBC) le bénéfice de la réserve en mettant en œuvre les recommandations de la Commission Mungeri Lal au cours de son mandat de Bihar CM de 1977 à 1979.

“Le président a été heureux d’attribuer Bharat Ratna à Shri Karpoori Thakur (à titre posthume)”, a déclaré Rashtrapati Bhavan dans un communiqué d’une seule ligne. « Je suis ravi que le gouvernement indien ait décidé de conférer le Bharat Ratna au phare de la justice sociale, le grand Jan Nayak Karpoori Thakur Ji et cela aussi à un moment où nous célébrons le centenaire de sa naissance. Cette prestigieuse reconnaissance témoigne de ses efforts durables en tant que champion des marginalisés et défenseur de l’égalité et de l’autonomisation”, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi sur X.

« Son engagement inébranlable en faveur des opprimés et son leadership visionnaire ont laissé une marque indélébile sur le tissu sociopolitique de l’Inde. Ce prix honore non seulement ses contributions remarquables, mais nous incite également à poursuivre sa mission de création d’une société plus juste et équitable”, a ajouté le Premier ministre Modi.

Le combat de Karpoori Thakur pour la justice sociale

Né dans le district de Samastipur au Bihar, Karpoori Thakur a participé dès son plus jeune âge à la lutte pour la liberté en Inde. Au cours du mouvement Quit India, il a été emprisonné avec d’autres combattants de la liberté, mais a continué à lutter pour pousser les Britanniques hors du pays.

Après son premier triomphe en 1952, il est régulièrement sorti vainqueur de toutes les élections ultérieures en raison de l’attrait qu’il suscitait en raison de son style de vie modeste et de son engagement inébranlable en faveur de la justice sociale. Karpoori Thakur a activement défendu les droits des communautés marginalisées, notamment les castes, les tribus répertoriées et d’autres classes arriérées. Son engagement en faveur de la justice sociale et du développement inclusif était un aspect clé de son idéologie politique.

L’annonce du prix Bharat Ratna qui lui est décerné intervient avant son 100e anniversaire de naissance, le 24 janvier.

Alerte d’étape !

Livemint en tête des classements en tant que site d’information à la croissance la plus rapide au monde 🌏 Cliquez ici en savoir plus.

Débloquez un monde d’avantages ! Des newsletters perspicaces au suivi des stocks en temps réel, en passant par les dernières nouvelles et un fil d’actualité personnalisé, tout est ici, à portée de clic ! Connecte-toi maintenant!

Découvrez toutes les actualités économiques, les actualités du marché, les derniers événements et les dernières mises à jour sur Live Mint. Consultez toutes les dernières mesures concernant le budget 2024 ici. Téléchargez l’application Mint News pour obtenir des mises à jour quotidiennes du marché. Plus Moins

Publié : 23 janvier 2024, 20h05 IST

Sujets qui pourraient vous intéresser